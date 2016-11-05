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Emine Nine’ye güzel haber!

Emine Nine’ye güzel haber!
Sivas'ta yaşayan 'nın (82) yaşadığı zorluk herkesin yüreklerini sızlattı. Kutluca ile anlaşamayan müteahhit firma, yaşlı kadının evinin önüne 5 metre çukur kazdı! Ardından yaşlı kadının evden çıkması için elektriğini ve suyunu kesti. Talihsiz kadının bu durumu kamuoyunca büyük yankı uyandırdı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, konuya el attı. Valisi Davut Gül'e talimat vererek konuyla ilgilenmesini istedi. Vali Gül, geçtiğimiz akşam Kutluca'yı ziyaret etti. Emine Nine'ye ev ve eşya sözü verdi. Aldığı haberle sevinen Emine Nine, "Sebep olanlardan Allah razı olsun. Valimize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bana ev tuttular, tuttukları evin eşyalarını düzecekler" dedi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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