Emine Nine’ye güzel haber!

Sivas'ta yaşayan Emine Kutluca'nın (82) yaşadığı zorluk herkesin yüreklerini sızlattı. Kutluca ile anlaşamayan müteahhit firma, yaşlı kadının evinin önüne 5 metre çukur kazdı! Ardından yaşlı kadının evden çıkması için elektriğini ve suyunu kesti. Talihsiz kadının bu durumu kamuoyunca büyük yankı uyandırdı. Milli EğitimBakanı İsmet Yılmaz, konuya elattı. Sivas Valisi Davut Gül'e talimat vererek konuyla ilgilenmesini istedi. Vali Gül, geçtiğimiz akşam Kutluca'yı ziyaret etti. Emine Nine'ye ev ve eşya sözü verdi. Aldığı haberle sevinen Emine Nine, "Sebep olanlardan Allah razı olsun. Valimize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bana ev tuttular,tuttukları evin eşyalarınıdüzecekler" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.