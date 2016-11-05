Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Posta gazetesi, bugünkü gazetenin ilk sayfasında terör örgütü PKK'ya destek oldukları için tutuklanan HDP'li vekilleri savunurken hemen altında Diyarbakır'daki hain terör saldırısından dolayı terör örgütü PKK'yı kınaması bu kadar da olmaz dedirtti.
İşte gazetenin bugünkü ilk sayfası:
Doğan medyasından ikiyüzlü bir manşet daha!
Doğan medyasından Posta bugün yayınladığı manşetinde terör destekçisi HDP'lileri savunurken hemen altında terörü kınayarak ikiyüzlü bir yayına daha imza attı.
Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Posta gazetesi, bugünkü gazetenin ilk sayfasında terör örgütü PKK'ya destek oldukları için tutuklanan HDP'li vekilleri savunurken hemen altında Diyarbakır'daki hain terör saldırısından dolayı terör örgütü PKK'yı kınaması bu kadar da olmaz dedirtti.
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Fazla beklemeyecekler.Sıra onlara da gelecek.Artık bu vatana ihanet edenlerin bu topraklarda yaşama şansı yok.Bu böyle biline...
Dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra bu hareket normal olarak beklenmekteydi. Alçaklara en güzel ceza idamdır.
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