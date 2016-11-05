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Doğan medyasından ikiyüzlü bir manşet daha!

Doğan medyasından bugün yayınladığı manşetinde terör destekçisi 'lileri savunurken hemen altında terörü kınayarak ikiyüzlü bir yayına daha imza attı.

Doğan medyasından ikiyüzlü bir manşet daha!

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu gazetesi, bugünkü gazetenin ilk sayfasında terör örgütü 'ya destek oldukları için tutuklanan 'li vekilleri savunurken hemen altında Diyarbakır'daki hain terör saldırısından dolayı terör örgütü PKK'yı kınaması bu kadar da olmaz dedirtti.

İşte gazetenin bugünkü ilk sayfası:
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 11:58
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Mmdof Mmdof

Fazla beklemeyecekler.Sıra onlara da gelecek.Artık bu vatana ihanet edenlerin bu topraklarda yaşama şansı yok.Bu böyle biline...

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 05.11.2016 12:14
T&#252;rkiye Türkiye

Dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra bu hareket normal olarak beklenmekteydi. Alçaklara en güzel ceza idamdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 05.11.2016 12:06
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