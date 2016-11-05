Doğan medyasından ikiyüzlü bir manşet daha!

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Posta gazetesi, bugünkü gazetenin ilk sayfasında terör örgütü PKK'ya destek oldukları için tutuklanan HDP'li vekilleri savunurken hemen altında Diyarbakır'daki hain terör saldırısından dolayı terör örgütü PKK'yı kınaması bu kadar da olmaz dedirtti.



İşte gazetenin bugünkü ilk sayfası:







