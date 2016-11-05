Diyarbakır Valiliğinden PKK saldırısı açıklaması

Diyarbakır Valiliğinden, merkez Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerin bomba yüklü minibüsle gerçekleştirdikleri saldırıya ilişkin, "Uluslararası bir haber ajansının bir kaynağa dayandırarak yaptığı bir habere dayalı olarak, basında ve sosyal medyada olayın DAEŞ terör örgütü tarafından üstlenildiğine dair haberler yer almıştır. Valiliğimizce yapılan açıklama, bölücü terör örgütü elemanlarının kendi aralarında yapmış oldukları telsiz konuşmalarına dayandırılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 07.53'te Bağlar ilçesi Aydın Arslan Bulvarında bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendiği, olayın akabinde saat 11.22'de Valilik tarafından, patlama olayının bölücü terör örgütü tarafından üstlenildiği şeklinde bir açıklama yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Uluslararası bir haber ajansının bir kaynağa dayandırarak yaptığı bir habere dayalı olarak, basında ve sosyal medyada olayın DAEŞ terör örgütü tarafından üstlenildiğine dair haberler yer almıştır. Valiliğimizce yapılan açıklama, bölücü terör örgütü elemanlarının kendi aralarında yapmış oldukları telsiz konuşmalarına dayandırılmıştır. Konuyla ilgili bölücü terör örgütü mensupları arasında yapılan üç ayrı telsiz konuşmasında, eylemin Kemal kod adlı bölücü terör örgütü mensubu tarafından 3 ton patlayıcı kullanılarak gerçekleştirildiği ve fedai türü tabir edilen eylem olduğu açıkça yer almaktadır. Bu bilgiler çerçevesinde söz konusu saldırının bölücü terör örgütü mensuplarınca yapıldığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır."

Söz konusu sosyal medyada ve bazı haber organlarında yer alan haberlerin, çoğunlukla sivil vatandaşların zarar gördüğü ve hayatını kaybettiği menfur saldırı olayıyla ilgili farklı algı oluşturmaya ve bölücü terör örgütünü korumaya yönelik haberler olduğu vurgulanan açıklamada, "Valiliğimiz tarafından daha önce yapılan açıklamalarda da belirtildiği gibi vatandaşlarımızın resmi açıklamalar dışında açıklamalara ve algı yaratmaya yönelik haberlere itibar etmemesi önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve derinlemesine devam ettiği, gelişmeler oldukça bilgi verileceği kaydedildi.