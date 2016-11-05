Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, koalisyon güçleri tarafından, Shudud ve Bulaykah bölgelerinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik icra edilen 5 hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla, 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan "Fırat Kalkanı Harekatı" 74. gününe geldi.

Harekat kapsamında bugün saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Buna göre, Mare sektöründe, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu tarafından ileri harekata devamla, Aktarin güneyinde Ablah ve Duwayr meskun mahallerinde kontrol sağlandı.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda, harekata destek sağlayan unsurlardan yüzbaşı rütbesindeki bir subay şehit düşerken, bir astsubay ve 2 uzman çavuş hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Muhalif unsurlardan ise 5 personel şehit olurken, 22 personel de yaralandı. Çatışmalarda 5 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 172 meskun mahalde, yaklaşık bin 365 kilometre karede kontrol sağlandı.

71 HEDEF VURULDU 8 DEAŞ'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hedef tespit vasıtaları ile belirlenen 71 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atışlar yapılarak teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirildi.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, hava harekatı icra edilmedi, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak, yerde bekler uçak görevlendirildi.

Koalisyon güçleri tarafından, Shudud ve Bulaykah bölgelerinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik icra edilen 5 hava harekatında, 8 terörist etkisiz hale getirildi. Örgütün savunma amaçlı kullandığı 3 bina da imha edildi.

Terör örgütünden temizlenen bölgelerde, muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından, bir mayın ve 11 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edildi. Harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 418 el yapımı patlayıcı kontrollü etkisiz hale getirildi.

Suriye sınır hattında silahlı insansız hava araçları ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra ediliyor.