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Dağdan indi yakalandı

Dağdan indi yakalandı
Terör örgütü 'ya büyük darbe indirildi. 5 yıldır hainlerin yanında olan PKK'lı , annesini görmek için Adana'ya gitti. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. i dün annesinin evinde yakaladı. Bu arada kanlı terör örgütü PKK'nın sözde sivil savunma birliği YPS'nin şehir sorumlusu olan Ahmet Erdoğan ile Suriyeli Abdulhamit Ahmet Haseki de sağ olarak ele geçirildi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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