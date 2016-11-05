Terör destekçisi Cumhuriyet için karar verildi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu'nun da olduğu 9 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen Murat Sabuncu, Güray Tekin Öz, Ahmet Kadri Gürsel, Hacı Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Hakan Karasinir, Önder Çelik ve Bülent Utku'nun hakimlik sorgusu tamamlandı.

Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Gazetenin muhasebe müdürü Günseli Özaltay ve eski muhasebe müdürü Bülent Yener savcılık sorgularının ardından, yazarlar Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya ise sevk edildikleri hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı.



