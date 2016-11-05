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Terör destekçisi Cumhuriyet için karar verildi

ne yönelik terör soruşturması kapsamında aralarında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 9 kişi tutuklandı.

Terör destekçisi Cumhuriyet için karar verildi

yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında gazetenin genel yayın yönetmeni 'nun da olduğu 9 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen Murat Sabuncu, Güray Tekin Öz, Ahmet Kadri Gürsel, Hacı Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Hakan Karasinir, Önder Çelik ve Bülent Utku'nun hakimlik sorgusu tamamlandı.

Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Gazetenin muhasebe müdürü Günseli Özaltay ve eski muhasebe müdürü Bülent Yener savcılık sorgularının ardından, yazarlar Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya ise sevk edildikleri hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı.


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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 10:28
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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DOST DOST

VAH VAH VAHHH,''YAZIK OLMUŞ'' GAZETECİLERE...!!

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evet0
hayır0
cevapla 05.11.2016 11:53
Kartal Kartal

Kimsenin bir yere kaynak yaptığı yok şerefşiz cumhuriyette amerikanın köpeği öyle masum falan değil mhainler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.11.2016 11:30
Ramba Samba Ramba Samba

Rotschild HEB-DON Melekleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.11.2016 10:53
ihsan ihsan

sahtekar CHP solcu desem solcu değilsin atatürkcü desem değilsin halkçı desem değilsin demokrat desem değilsin CHP= cumhuriyet hainlerin partisi işte size bu yakıştı

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evet0
hayır0
cevapla 05.11.2016 10:33
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