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ısrarla teröre hizmet ediyor

Terör örgütü ve FETÖ'ye destekten operasyon başlatılan gazetesi, 'li vekillere yönelik operasyonu ve Diyarbakır'daki hain saldırıyı yayınlama şekliyle terör destekçisi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhuriyet ısrarla teröre hizmet ediyor

Terör örgütleri ve FETÖ'ye açıktan destek veren , terör destekçisi 'li vekillerin gözaltına alınmasını "seçilmişlere gece operasyonu" şeklinde verdi. Cumhuriyet, Figen Yüksekdağ'ın "Sırtımızı PYD'ye dayıyoruz", Selahattin Demirtaş'ın "PKK terör örgütü değildir, Başkan Apo'nun heykelini yapacağız", HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, "PKK sizi tükürüğüyle boğar" sözlerini görmezden gelerek terör destekçisi olduğunu bu manşetlerle bir kez daha ortaya koydu.

Yapılan operasyondan hemen sonra Pervin Buldan'ın Türkiye'yi tehdit ettiği sözünü manşete taşıyan Cumhuriyet, "Yarın Türkiye için çok geç olabilir" cümlesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni adeta tehdit etti.

Operasyonun Cumhuriyet'te panik havası oluşturduğu manşetlere taşınan haberlerden ve atılan başlıklardan anlaşılıyor. Ayrıca atılan başlıklar PKK/HDP/Cumhuriyet gazetesi birlikteliğini de gözler önüne seriyor.

Terör örgütü PKK ile birlikte hareket eden vekillere yönelik operasyondan hemen sonra Diyarbakır'da yaşanan hain saldırıyı, "Diyarbakır Bağlar'da patlama" şeklinde veren Cumhuriyet atılan başlıkla hain saldırı basitleştirip, terör örgütünü aklamak istedi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 12:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hasan Hasan

Ülkemizi bölüp parçalayıp yok etmek isteyen teröristleri destekleyen olan her gazete ve TV kapatılmalıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 05.11.2016 12:35
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