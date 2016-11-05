Cumhuriyet ısrarla teröre hizmet ediyor

Terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye açıktan destek veren Cumhuriyet, terör destekçisi HDP'li vekillerin gözaltına alınmasını "seçilmişlere gece operasyonu" şeklinde verdi. Cumhuriyet, Figen Yüksekdağ'ın "Sırtımızı PYD'ye dayıyoruz", Selahattin Demirtaş'ın "PKK terör örgütü değildir, Başkan Apo'nun heykelini yapacağız", HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, "PKK sizi tükürüğüyle boğar" sözlerini görmezden gelerek terör destekçisi olduğunu bu manşetlerle bir kez daha ortaya koydu.





Yapılan operasyondan hemen sonra Pervin Buldan'ın Türkiye'yi tehdit ettiği sözünü manşete taşıyan Cumhuriyet, "Yarın Türkiye için çok geç olabilir" cümlesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni adeta tehdit etti.





Operasyonun Cumhuriyet'te panik havası oluşturduğu manşetlere taşınan haberlerden ve atılan başlıklardan anlaşılıyor. Ayrıca atılan başlıklar PKK/HDP/Cumhuriyet gazetesi birlikteliğini de gözler önüne seriyor.





Terör örgütü PKK ile birlikte hareket eden vekillere yönelik operasyondan hemen sonra Diyarbakır'da yaşanan hain saldırıyı, "Diyarbakır Bağlar'da patlama" şeklinde veren Cumhuriyet atılan başlıkla hain saldırı basitleştirip, terör örgütünü aklamak istedi.



