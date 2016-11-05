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Mustafa Akıncı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Akıncıyı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 19:12
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