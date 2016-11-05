Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.