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Çocuk hırsızı

Kübra’yı kaçırdıktan 1 gün sonra tekrar evinin önüne bırakan zanlı ‘komşu’ çıktı. Çocuk hırsızı Firdevs K. evinde gözaltına alındı...

Çocuk hırsızı
Gaziantep'te 2 yaşındaki Kübra'yı kaçıran kadın, polisten kaçamadı. Olay 19 Ekim'de yaşandı. 2 yaşındaki ikizlerden Kübra Çakıroğlu, evinin önünde bir kadın tarafından kaçırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın basına yansımasının ardından küçük kız, ertesi gün evinin önüne bırakıldı. Polis, Kübra'yı kaçırıp bırakan zanlıyı bulmak için 5 bin kişinin bilgisine başvurup, kamera görüntülerini incelemeye aldı.

KÜBRA HALA ŞOKTA
İncelemelerin ardından güvenlik kameralarından eşkali belirlenen zanlı Firdevs K. (46), çocuğun kaçırıldığı yerin iki mahalle ilerisindeki evinde gözaltına alındı. 5 yıl önce bir çocuğunu kaybettiğini söyleyen 1 çocuk annesi Firdevs K.'nin, "Çocuğum öldükten sonra boşluk hissetim. Kübra'yı sokakta gördüm, sahipsiz sanıp alıp gittim" dediği ortaya çıktı. Komşusu Firdevs K.'nin pişman olduğunu ve özür dilediğini anlatan anne Hülya Çakıroğlu ise kızının hala olayın şokunu atlatamadığını belirterek zanlının özrünü kabul etmediğini açıkladı.
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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