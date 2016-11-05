Çocuk hırsızı

Gaziantep'te 2 yaşındaki Kübra'yı kaçıran kadın, polisten kaçamadı. Olay 19 Ekim'de yaşandı. 2 yaşındaki ikizlerdenKübra Çakıroğlu, evinin önündebir kadın tarafından kaçırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın basına yansımasının ardından küçük kız, ertesi gün evinin önüne bırakıldı. Polis, Kübra'yı kaçırıp bırakan zanlıyı bulmak için 5 bin kişinin bilgisine başvurup, kamera görüntülerini incelemeye aldı.
KÜBRA HALA ŞOKTA
İncelemelerin ardından güvenlik kameralarından eşkali belirlenen zanlı Firdevs K. (46), çocuğun kaçırıldığı yerin iki mahalle ilerisindeki evinde gözaltına alındı. 5 yıl önce bir çocuğunu kaybettiğini söyleyen 1 çocuk annesi Firdevs K.'nin, "Çocuğum öldükten sonra boşlukhissetim. Kübra'yı sokaktagördüm, sahipsiz sanıp alıpgittim" dediği ortaya çıktı. Komşusu Firdevs K.'nin pişman olduğunu ve özür dilediğini anlatan anne HülyaÇakıroğlu ise kızının hala olayınşokunu atlatamadığını belirterek zanlının özrünü kabuletmediğini açıkladı.
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