CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, ülkede yaşanan son olaylar nedeniyle MYK ve PM'yi olağanüstü toplayacaklarını belirterek, MYK'nın bugün saat 17.00'de, PM'nin ise 6 Kasım Pazar günü saat 12.00'de toplanacağını ifade etti. Bingöl, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşecek toplantıların tek gündem maddesinin Türkiye'de son bir haftada yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi olduğunu bildirdi.
CHP terör destekçisi vekiller için toplanıyor
Terör destekçisi HDP'li vekillerin tutuklanmasından ardından CHP, Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün ve yarın olağanüstü toplanma kararı aldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, ülkede yaşanan son olaylar nedeniyle MYK ve PM'yi olağanüstü toplayacaklarını belirterek, MYK'nın bugün saat 17.00'de, PM'nin ise 6 Kasım Pazar günü saat 12.00'de toplanacağını ifade etti. Bingöl, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşecek toplantıların tek gündem maddesinin Türkiye'de son bir haftada yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi olduğunu bildirdi.
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saten kilicdaroglunun köküde ermeni kürdü kan kani ceker
Hdp den sonra ikinci tehlikeli parti CHP dir. Hdp nin hamisi olma yolunda yürümektedirler. Atatürk çünkü CHP delegeleri partinize sahip çıkın
Üstakıl, bu ülkede elinde kalan son kriptoyu da sahaya sürmeye hazırlanıyor, ya da son kılıcını çekiyor diyelim. Köşeye sıkışan maşasını kılıcıyla kurtarmaya çalışıyor. Bu kılıcı şimdi kullanmayacak da ne zaman kullanacak. Hıyar bile değil ki turşusunu kursun ya da cacık yapsın, tabi ki bu günler için hazırladı. Seçmenleri arasında hiç mi ülkesini, bayrağını seven yok ki “sen kime hizmet ediyorsun” demiyorlar.
kripto kemal atanmış ermeni asıllı kemal sıra sanada gelecek hiç kuşkun olmasın artık vtanın evlataları ayağa kalaktı senin gibi 15temmuzda dikkatle izlemedi birkurşun atamadan tankın öünüde öldü halaaanlmadın sen anlıayacaksın ve sende kaçacaksın
chdp....
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