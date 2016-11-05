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terör destekçisi vekiller için toplanıyor

Terör destekçisi 'li vekillerin tutuklanmasından ardından , Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün ve yarın olağanüstü toplanma kararı aldı.

CHP terör destekçisi vekiller için toplanıyor
Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, ülkede yaşanan son olaylar üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'nin (PM) olağanüstü toplanacağını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, ülkede yaşanan son olaylar nedeniyle MYK ve PM'yi olağanüstü toplayacaklarını belirterek, MYK'nın bugün saat 17.00'de, PM'nin ise 6 Kasım Pazar günü saat 12.00'de toplanacağını ifade etti. Bingöl, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşecek toplantıların tek gündem maddesinin Türkiye'de son bir haftada yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi olduğunu bildirdi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 11:41
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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ata ata

saten kilicdaroglunun köküde ermeni kürdü kan kani ceker

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 05.11.2016 12:14
T&#252;rkiye Türkiye

Hdp den sonra ikinci tehlikeli parti CHP dir. Hdp nin hamisi olma yolunda yürümektedirler. Atatürk çünkü CHP delegeleri partinize sahip çıkın

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 05.11.2016 12:04
SON KRİPTO SON KRİPTO

Üstakıl, bu ülkede elinde kalan son kriptoyu da sahaya sürmeye hazırlanıyor, ya da son kılıcını çekiyor diyelim. Köşeye sıkışan maşasını kılıcıyla kurtarmaya çalışıyor. Bu kılıcı şimdi kullanmayacak da ne zaman kullanacak. Hıyar bile değil ki turşusunu kursun ya da cacık yapsın, tabi ki bu günler için hazırladı. Seçmenleri arasında hiç mi ülkesini, bayrağını seven yok ki “sen kime hizmet ediyorsun” demiyorlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 05.11.2016 12:03
ali kartal ali kartal

kripto kemal atanmış ermeni asıllı kemal sıra sanada gelecek hiç kuşkun olmasın artık vtanın evlataları ayağa kalaktı senin gibi 15temmuzda dikkatle izlemedi birkurşun atamadan tankın öünüde öldü halaaanlmadın sen anlıayacaksın ve sende kaçacaksın

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 05.11.2016 12:00
evrim evrim

chdp....

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 05.11.2016 11:57
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