Ordu'nun Altınordu İlçesi'ne bağlı Subaşı Mahallesi Muhtarı Merve Nur Çetinkaya, bir süre önce sahilde gezintiye çıktı. Bu sırada telefonunu kayalıkların arasına düşürdü. Çetinkaya, çok uğraşmasına rağmen telefonunu bulamadı. Bu durumu geçtiğimiz gün Ordu Belediye BaşkanıEnver Yılmaz'ın düzenlediği toplantıda dile getirdi. Belediye başkanından iş makineleri ile kayaları kaldırılarak telefonunun bulunmasını istedi. Toplantıdan birkaç gün sonra Belediye Başkanı Yılmaz, Muhtar Çetinkaya'yı makamına davet etti. Muhtar'a son model bir telefon hediye etti. Başkan Yılmaz, telefonun bulunması için söz konusu alana iş makineleri ve ekip gönderilmesinin telefondan daha pahalıya mal olacağını belirterek, yeni bir telefon hediye etmeyi daha uygun gördüklerini söyledi.
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