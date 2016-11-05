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yi sokakta bırakıp gittiler

Cenazeyi sokakta bırakıp gittiler
Antalya'da evden çıkan Mahmut Aslan (66), yolda fenalaştı. Ambulans çağrıldı. Ancak yaşlı adam, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın eşinin rahatsız olduğunu belirten çevre sakinleri ise nin hastaneye götürülmesini istedi. Görevliler ise ambulansa alınan cenazeyi 200 metre uzaklıktaki çocuk parkına bırakıp gitti. Cenazenin üzerini battaniye ile örten vatandaşlar, durumu polise anlattı. Bunun üzerine Aslan'ın cesedi, Adli Tıp'a kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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