Cenazeyi sokakta bırakıp gittiler

Antalya'da evden çıkan MahmutAslan (66), yolda fenalaştı. Ambulans çağrıldı.Ancak yaşlı adam, sağlık ekiplerinin tümçabalarına rağmen kurtarılamadı. Aslan'ıneşinin rahatsız olduğunu belirten çevre sakinleriise cenazenin hastaneye götürülmesiniistedi. Görevliler ise ambulansa alınancenazeyi 200 metre uzaklıktaki çocuk parkınabırakıp gitti. Cenazenin üzerini battaniyeile örten vatandaşlar, durumu polise anlattı.Bunun üzerine Aslan'ın cesedi, Adli Tıp'a kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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