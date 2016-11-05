Türk düşmanı Almanya iyice küstahlaştı. Doğan medyasının ortağı olan Alman Bild gazetesi terör örgütüne sahip çıktı ve Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bir haberi okurlarına sundu. Axel Springer Yayın Grubuna bağlı en yüksek tirajlı gazetesi Bild "Diktatör Erdoğan? Sırada Daha Ne Var?" başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde "Muhalif politikacılar gece yarısı gözaltına alındı. Yine sokaklarda bomba sesleri. Türkiye iç savaşa doğru sürükleniyor. Başkan Erdoğan her geçen gün gittikçe diktatörleşiyor" denildi.

DOĞAN MEDYASININ AKIL HOCASI BİLD!

Almanya'nın en çok satan gazeteleri arasında olan Bild, Doğan medyasının da akıl hocalığını yapıyor. Başta Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök olmak üzere Bild'e yazdıkları köşe yazılarında Türkiye'ye yönelik yalan haberlerle karalama kampanyası yapıyor.



