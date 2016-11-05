Bebek katilleri

Demirtaş tutuklandı. “Kardeşlerimiz” dediği PKK’lılar ise Diyarbakır’ı kana buladı. Hainler, Emniyet’e bombalı araçla saldırdı. 2 polis şehit olurken 7 vatandaşın da hayatını kaybettiği açıklandı. Bir bebek gözünü kaybederken 100 kişi de yaralandı... Halk PKK’ya ve uzantılarına lanet yağdırdı. HDP’liler için ayağa kalkan ABD ve Avrupa ise saldırıyı kınamadı...
Türkiye hem teröre hem de destekçilerine yönelik operasyon başlattı. Arkasına PKK'yı alan, terörist cenazelerine katılan HDP'liler tutuklandı. Bunlar arasındaHDP EşbaşkanlarıSelahattin Demirtaşile Figen Yüksekdağda vardı. Selahattin Demirtaş'ın "Kardeşlerimiz" dediği PKK'lılar ise dün Diyarbakır'da kanlı planlarını uyguladı. Hainler Demirtaş'ın sorgulanmak üzere bulunduğu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nı hedef aldı. PKK'lı birterörist, patlayıcıyüklü minibüsle binaya doğru yola çıktı. Bu sırada hainin kullandığı araç, bir taksiye arkadan çarptı. Ancak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmeye çalıştı.
TAKSİCİ 'BOMBA VAR' DİYE BAĞIRDI
Ancak taksi şoförü minibüsün önünü kesip aşağıya indi. Minibüsün kapısını açan taksişoförünün "Bomba var" diye bağırmasıylabirlikte terörist araçtan dışarı atladı veardından şiddetli bir patlama yaşandı. Saldırı sonrası polisler ile terörist arasında çatışma çıktı. 1 teröristin ölü ele geçirildiği açıklandı. 1 kilometrelik alanda bulunan binaların ve işyerlerinin camları kırıldı. Kalleş tuzakta 2 polis şehit oldu, 1 emniyet teknisyeni ve 6 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği açıklandı. Aralarında çocukların da bulunduğu 100 kişi yaralandı. Saldırıda bir gözünü kaybedenbebek ise, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulansuçakla Ankara'ya sevk edildi.
SUR'DAN KAÇIP GELMİŞTİK Canını, evini barkını kaybeden vatandaşlar kanlı terör örgütü PKK'ya isyan bayrağını açtı. İşte o tepkilerden bazıları:
Esnaf Ayetullah Tekin: Allah 'ın, peygamberlerin, meleklerin, bu mazlum ve mustazaf halkın laneti üzerlerine olsun. Ben, doğma büyüme Diyarbakırlıyım, Kürt oğlu Kürt'üm ve Müslüman'ım. Patlamadan önce de sürekli biz mağdur oluyorduk bugün de aynı şey geldi başımıza. Sadece biz Kürtler zarar görüyoruz...
Şeyhmus Emsen: Bunlar sadece halka zarar veriyor. Yeter artık, milletin canına yetti. İnsanlar perişan oldu. Cuma sabahı ne güzel herkes besmele ile işyerini açıyor. Bunlar yanlıştır ki zaten kaybetmişler, böyle yaparak daha fazla kaybederler.
Kenan Gülcanoğlu: Bu mi lletin ne günahı var? Zaten millet Sur'dan kaçıp buraya geldi, şimdi de burası yıkıldı. Bunun bedelini kim ödeyecek? Yazık değil mi bu insanlara? Hainliğin sonu ne olacak?
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