Başbakan'dan AP Başkanı Schulz'a kritik telefon

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım dün gece Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'a Türkiye'nin halihazırda başta PKK ve FETÖ olmak üzere eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ettiğini ve terörün vatandaşları hedef almaya devam ettiğini, bunun son örneğinin Diyarbakır'da yaşanan ve PKK tarafından üstlenilen saldırı olduğunu hatırlattı.



Başbakan Yıldırım, AP Başkanı Schulz ile telefon görüşmesinde, Türkiye'deki gelişmelerin Avrupa kamuoyuna çarpıtılarak yansıtılmasından ve teröre destek verenlere Avrupa'da bazı siyasi çevrelerce arka çıkılmasından kamuoyunun büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Yıldırım, Türkiye'nin, AB üyelik hedefinin kararlılıkla devam ettiğini, Türk ve AB makamları arasındaki diyaloğun artarak sürmesini istediğini ifade etti.