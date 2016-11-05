Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Jürgen Ligi ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, görüşmede, mevkidaşına, bazı HDP milletvekillerine ilişkin hukuki süreç hakkında, yapılan işlemlerin hukuk çerçevesinde gerçekleştiğini, mahkemelerin yaptığı çağrıyı yerine getirmemeleri üzerine, bahsi geçenler hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Türkiye'de tüm vatandaşların hukuk önünde eşit olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, hiç kimsenin kendini Türk kanunlarının üstünde göremeyeceğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşme vesilesiyle PKK'ya ve iltisaklı örgütlere bazı Avrupa ülkelerinde çeşitli çevrelerce verilen destekten dolayı, Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı da muhatabına iletti.