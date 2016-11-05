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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı , 'lı mevkidaşına bazı milletvekillerine ilişkin hukuki süreç hakkında bilgi verdi

Bakan Çavuşoğlundan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, görüşmede, mevkidaşına, bazı milletvekillerine ilişkin hukuki süreç hakkında, yapılan işlemlerin hukuk çerçevesinde gerçekleştiğini, mahkemelerin yaptığı çağrıyı yerine getirmemeleri üzerine, bahsi geçenler hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Türkiye'de tüm vatandaşların hukuk önünde eşit olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, hiç kimsenin kendini Türk kanunlarının üstünde göremeyeceğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşme vesilesiyle PKK'ya ve iltisaklı örgütlere bazı Avrupa ülkelerinde çeşitli çevrelerce verilen destekten dolayı, Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı da muhatabına iletti.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 17:26
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