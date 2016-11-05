MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'ye düşmanca saldıran, her gün şehadetlere neden olan bölücü terör örgütü PKK'ya güzellemeler yapıp sürekli destekleyen HDP'lilerin yargı önüne çıkarılmaları doğru, yerinde ve meşru bir karardır. Bundan hiç kimse rahatsız olmamalı, olan varsa da öncelikle kendi niyet ve fıtratını sorgulamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, bazı HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'nin 20 Mayıs 2016 tarihli oturumunda, yürürlükteki Anayasa'ya geçici bir madde eklenerek, haklarında yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosya bulunan milletvekillerinin, üzerlerine atılı suçlamalardan dolayı mahkemeye ifade vermelerinin önünün açıldığını anımsattı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının 53'ü HDP'li 142 milletvekilini doğrudan ilgilendirdiğini belirten Bahçeli, MHP'nin söz konusu anayasa değişikliğini başından beri desteklediğini ve Meclis Genel Kurulunda olumlu oy kullandığını ifade etti.

Anayasanın 10. maddesinde herkesin kanun önünde eşit olduğunun tartışma ve kafa karışıklığına yer bırakmayacak şekilde düzenlendiğine dikkati çeken Bahçeli, "İster seçilsin, ister atansın, isterse de bunların haricinde bulunsun, hiç kimse hukukun üstünde görülemeyecek, hukukun temel ilkelerini çiğneyemeyecektir. HDP'li milletvekillerinin haklarında iddia edilen suçlamalardan dolayı mahkemeye çağrılmaları aylardır milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Buna rağmen HDP'liler sanki imtiyazlı, sanki ayrıcalıklı bir zümre gibi hareket ederek Türk adaletine meydan okumuşlar, çağrılara itibar etmemişler, mahkemeye gitmemişlerdir. Elbette buna hak ve yetkilerinin olmadığı çok açıktır." değerlendirmesini yaptı.

"DOĞRU, YERİNDE VE MEŞRU BİR KARARDIR"

Bazı HDP'li milletvekillerinin önceki gece gözaltına alındığını ve bunlardan dokuzunun tutuklandığını hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye düşmanca saldıran, her gün şehadetlere neden olan bölücü terör örgütü PKK'ya güzellemeler yapıp sürekli destekleyen HDP'lilerin yargı önüne çıkarılmaları doğru, yerinde ve meşru bir karardır. Bundan hiç kimse rahatsız olmamalı, olan varsa da öncelikle kendi niyet ve fıtratını sorgulamalıdır. Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamayacaktır. Vahşi terör karşısında ikircikli ve izahı olmayan bulanık bir duruş sergileyen sahte demokrasi havarilerinin HDP'lilere yönelik operasyonlara karşı çıkmaları da tamamıyla hezeyan ve içi boş ezberdir. Maktulle katil, kahramanla cani, şehitle şiddet yanlıları arasında tercih yapamayarak terörün ardına takılan, Türkiye karşıtlarını sevindirip umutlandıran siyaset bezirganlarını milletimiz ibret ve öfkeyle izlemektedir."

"YAPTIKLARININ HESABINI HUKUK KARŞISINDA VERMEDİKÇE MİLLİ VİCDAN MÜSTERİH OLAMAYACAK"

Herkesin Türk adaletinin kararını sabırla beklediğini vurgulayan Bahçeli, "Terörizme aklını, vicdanını ve iradesini kiralayanların mevkisi ve statüsü ne olursa olsun dokunulmaz, ulaşılmaz ve sorgulanmaz olmadıkları iyi bilinmelidir. Terörle aynı hedefi benimsemiş bölücüler yaptıklarının hesabını hukuk karşısında vermedikçe milli vicdan müsterih olamayacak, şehitlerimiz yattıkları yerde huzur bulamayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Partisinin, HDP'li milletvekilleri için uygulanan hukuki tasarruf ve yaptırım sürecini dikkatli, titiz ve teferruatlı şekilde takip ettiğine dikkati çeken Bahçeli, "Ümit ve temennimiz ihanetin cezasız kalmaması, işlenmiş suçlara söz, davranış ve eylemleriyle ortak olanların hak ettiklerini bedeli ne olursa olsun bulmalarıdır." açıklamasını yaptı.