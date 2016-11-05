Baba mirasını kaptırdı

Dolandırıcılarınmağdur ettiği bir diğervatandaş ise Edirne'deyaşayan Nesibe Düşen (63)oldu. Sahtekarlar, telefonlaaradığı Düşen'e kendilerinipolis olarak tanıttı. Ardından"Kuyumcu soygunuoldu. Eşin Selami şu angözaltında" dedi. Bu sıradaeşine ulaşamayan Düşen,dolandırıcılara inandı.Sahtekarlar talihsiz kadınıbir süre sonra tekrararadı. "Hırsızlıktan dolayı eşinSelami'yi gözaltınaaldık. Şimdi sıra sende,altınları nasıl çaldın? Senide karakola alacağım.Diğer polis arkadaşı evegönderiyorum. Altınları veparaları ona teslim et" dedi.Eve gelen kişiye elindebulunan altınları ve 6 bin liraparayı veren kadın, eşi evegeldiğinde dolandırıldığınıanladı! Gözyaşlarıyla olayıanlatan Düşen, "Onlarbenim babamdan kalanmirasımdı" diye konuştu.Vicdansız sahtekarlarınolaydan bir süre sonrayeniden kendisini aradığınıbelirten Düşen "Bana'Sen çay yap, mademhırsızlığı sen yapmadınağlama' deyip dalgageçtiler" dedi.
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