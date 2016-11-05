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Baba mirasını kaptırdı

Baba mirasını kaptırdı
Dolandırıcıların mağdur ettiği bir diğer vatandaş ise Edirne'de yaşayan Nesibe Düşen (63) oldu. Sahtekarlar, telefonla aradığı Düşen'e kendilerini polis olarak tanıttı. Ardından "Kuyumcu soygunu oldu. Eşin Selami şu an gözaltında" dedi. Bu sırada eşine ulaşamayan Düşen, lara inandı. Sahtekarlar talihsiz kadını bir süre sonra tekrar aradı. "Hırsızlıktan dolayı eşin Selami'yi gözaltına aldık. Şimdi sıra sende, altınları nasıl çaldın? Seni de karakola alacağım. Diğer polis arkadaşı eve gönderiyorum. Altınları ve paraları ona teslim et" dedi. Eve gelen kişiye elinde bulunan altınları ve 6 bin lira parayı veren kadın, eşi eve geldiğinde dolandırıldığını anladı! Gözyaşlarıyla olayı anlatan Düşen, "Onlar benim babamdan kalan mirasımdı" diye konuştu. Vicdansız sahtekarların olaydan bir süre sonra yeniden kendisini aradığını belirten Düşen "Bana 'Sen çay yap, madem hırsızlığı sen yapmadın ağlama' deyip dalga geçtiler" dedi.

Şener URFA
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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