Ana feryat

5 yaşındaki Hatice bir iğne yüzünden beyin felci geçirdi. Kızının yürüme ve konuşma yetisini kaybettiğini söyleyen Özlem Özmeneroğlu “100 bin lira bulunamazsa bir daha ‘anne’ diyemeyecek” sözleriyle yürek burktu...
Adana'da Hatice Selma Özmeneroğlu 1.5 yaşındayken hastalanarak bir tıp merkezine götürüldü. Burada küçük kıza iğne yapıldı. Hatice oiğneden sonra fenalaştı.39 gün yoğun bakımdayattı. Doktorlar küçük kız için "Yürüyemez, konuşamaz, göremez ve duyamaz" dedi.
TEK ÇARESİ VAR
Ancak anne Özlem Özmeneroğlu kızı için mücadele ederek doktor doktor gezdi. 5 yaşına gelen Hatice şimdi görüyor ve duyuyor ancak konuşup yürüyemiyor. Doktorlar kök hücre tedavisiyle kızının iyileşebileceğini bunun da bir kardeşle mümkün olacağını söyledi. Anne Özmeneroğlu hamile kalıp Fatih Erdal isimli bir bebek dünyaya getirdi. 9 aylıkolan bebeğin kök hücresi alındı ancak buda yeterli olmadı. Özlem Özmeneroğlu,Tayland'da kök hücre tedavisi yapılarakbu tür hastaların kendi ihtiyaçlarınıgiderebilecek şekilde ayağa kalktığını öğrendi. Taylan'daki hastane ile irtibata geçen Özmeneroğlu'na yetkililer, 8 seans kök hücre tedavisi yapılacağını bunun da yaklaşık 100 bin lira tutacağını söyledi. Anne Özmeneroğlu kocası asgari ücretle çalıştığı için bu parayı bulmasının imkansız olduğunu belirterek "Herkesten yardım bekliyorum, çocuğumun tekrar yürümesini ve konuşup 'anne' demesini istiyorum" diye konuştu.
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