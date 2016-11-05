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Ana feryat

5 yaşındaki Hatice bir iğne yüzünden beyin felci geçirdi. Kızının yürüme ve konuşma yetisini kaybettiğini söyleyen Özlem Özmeneroğlu “100 bin lira bulunamazsa bir daha ‘anne’ diyemeyecek” sözleriyle yürek burktu...

Ana feryat
Adana'da Hatice Selma Özmeneroğlu 1.5 yaşındayken hastalanarak bir tıp merkezine götürüldü. Burada küçük kıza iğne yapıldı. Hatice o iğneden sonra fenalaştı. 39 gün yoğun bakımda yattı. Doktorlar küçük kız için "Yürüyemez, konuşamaz, göremez ve duyamaz" dedi.

TEK ÇARESİ VAR
Ancak anne Özlem Özmeneroğlu kızı için mücadele ederek doktor doktor gezdi. 5 yaşına gelen Hatice şimdi görüyor ve duyuyor ancak konuşup yürüyemiyor. Doktorlar kök hücre tedavisiyle kızının iyileşebileceğini bunun da bir kardeşle mümkün olacağını söyledi. Anne Özmeneroğlu hamile kalıp Fatih Erdal isimli bir bebek dünyaya getirdi. 9 aylık olan bebeğin kök hücresi alındı ancak bu da yeterli olmadı. Özlem Özmeneroğlu, Tayland'da kök hücre tedavisi yapılarak bu tür hastaların kendi ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde ayağa kalktığını öğrendi. Taylan'daki hastane ile irtibata geçen Özmeneroğlu'na yetkililer, 8 seans kök hücre tedavisi yapılacağını bunun da yaklaşık 100 bin lira tutacağını söyledi. Anne Özmeneroğlu kocası asgari ücretle çalıştığı için bu parayı bulmasının imkansız olduğunu belirterek "Herkesten bekliyorum, çocuğumun tekrar yürümesini ve konuşup 'anne' demesini istiyorum" diye konuştu.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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