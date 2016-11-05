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Almanların 'Abdullah Öcalan asılır' korkusu

Almanların Abdullah Öcalan asılır korkusu
Yüzyılın en hain örgütü 'nün Türkiye'deki darbe girişiminden sonra gündeme gelen idam cezasına karşı çıkan 'nın derdi ortaya çıktı. gazetesi, " lideri Öcalan idam edilebilir" başlığıyla verilen haberde, "Türkiye idam cezasını geri getirmek istiyor. Bu, tutuklu Kürt liderin idam edilebileceği anlamına geliyor" denildi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 00:18
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