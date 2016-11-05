  1. Hainler için ‘vur’ emri

'da operasyonu!

Emniyet Müdürlüğü le Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl ve Merkez İlçe yönetim kurulu üyeleri ile mahalle temsilcilerine yönelik operasyon düzenledi.

Adanada HDPKK operasyonu!

'da, örgütü PKK üyesi olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla İl Başkanı 'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP İl ve Merkez İlçe yönetim kurulu üyeleri ile mahalle temsilcilerine yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı, zırhlı araçlarla şafak vaktinde gerçekleştirilen operasyon, polis helikopterinin desteğiyle yürütüldü.

Operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen HDP İl Başkanı Beyaz, İl ve Merkez İlçe yönetim kurulu üyeleri ve mahalle temsilcilerinden oluşan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 08:54
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