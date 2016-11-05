  1. Karnından çıkanlar şaşırttı
  2. 'İP'ret

Acı tesadüf

Acı tesadüf
Ankara'nın Çubuk İlçesi'nde yol kenarında çalışır halde duran TIR'ın sürücüsünü hareketsiz gören vatandaşlar hemen polisi aradı ve ambulans çağırdı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 49 yaşındaki Levent Mergen'in direksiyon başında öldüğü belirlendi. Polis, kömür yüklü TIR'da inceleme yaptı. Ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek evli ve 2 çocuk babası şoförün, nakliye firmasında 15 gün önce işe başladığı öğrenildi. Mergen'in, yaklaşık 1 ay önce Facebook hesabında, "Dünyanın en güzel arabası cenaze arabasıdır. Millet ona binmek için ölüyor" yazdığı ortaya çıktı.
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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