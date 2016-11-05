Acı tesadüf

Ankara'nın Çubuk İlçesi'nde yol kenarında çalışır halde duran TIR'ın sürücüsünü hareketsiz gören vatandaşlar hemen polisi aradı ve ambulans çağırdı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 49yaşındaki Levent Mergen'in direksiyonbaşında öldüğü belirlendi. Polis,kömür yüklü TIR'da inceleme yaptı. Ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek evli ve 2 çocuk babası şoförün, nakliye firmasında 15 gün önce işe başladığı öğrenildi. Mergen'in, yaklaşık 1 ay önce Facebook hesabında, "Dünyanın en güzel arabası cenaze arabasıdır. Millet ona binmek için ölüyor" yazdığı ortaya çıktı.
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