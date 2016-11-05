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Acı kayıp!

Acı kayıp!
Samsun'da önceki gün plakasız ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Musa Y. (36), bisikletiyle ikindi namazına giden 70 yaşındaki Mustafa Kırcalı'ya (70) çarptı. Kazada ağır yaralanan AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı'nın babası Mustafa Kırcalı olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine giden Kırcalı ve öğretmen olan kardeşi Veysel Kırcalı, yerde yatan babalarının cansız bedeni ile karşılaştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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