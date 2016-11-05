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İçişleri'nde FETÖ temizliği

İçişleri Bakanlığı, ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen nin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişlerinde FETÖ temizliği
İçişleri Bakanlığında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması () ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen, 20 mülki idare amiri görevden uzaklaştırıldı.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 17:32
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