İçişleri'nde FETÖ temizliği

25 / 9
20 / 5
17 / 3
-5 / -19
17 / 3
20 / 2
17 / 2
23 / 14
9 / -7
15 / 4
24 / 11
22 / 9
13 / 7
18 / 1
13 / -2
14 / 7
16 / -1
7 / -5
13 / 5
20 / 4
17 / 10
17 / 12
17 / -3
16 / -3
22 / 9
19 / 1
14 / 8
14 / 8
17 / -2
15 / -3
9 / -5
16 / 3
20 / 3
17 / 10
16 / 0
15 / 2
21 / 9
14 / -4
19 / 2
17 / 9
22 / 14
21 / 7
13 / 5
17 / 2
7 / -10
12 / 3
16 / -3
18 / 0
13 / 7
17 / -2
20 / 7
16 / 10
17 / 3
17 / 2
17 / 2
22 / 12
18 / 8
24 / 13
21 / 5
12 / -3
16 / 3
17 / 0
17 / 9
23 / 7
18 / 8
17 / 9
17 / 10
17 / 4
15 / 9
15 / -1
21 / 8
14 / 5
15 / 9
18 / 1
18 / 9
17 / -1
17 / 3
10 / -3
16 / 10
14 / -1
14 / 9
İçişleri Bakanlığında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen 20 mülki idare amiri açığa alındı.
İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen, 20 mülki idare amiri görevden uzaklaştırıldı.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi 17:32
-
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.