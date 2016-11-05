15 Türk komşuya yalvardı

Yunanistan'ın Patmos Adası'nda ulusal yayın yapan bir internet sitesi, adadaki limana 5 gün önce demirleyen yatta 15 Türk'ün bulunduğunu, bu kişilerin darbe girişiminin ardından kaçanlar olabileceğini duyurdu. Patmos Limanı'nda 5 gündür bağlı bulunan yatta bulunan Türklerin önemli isimler olduğu ifade edildi. 15 Türk'ün de polis ve sahil güvenlik ekiplerine ifade verdiği, kim olduklarının ise gizlendiğine dikkat çekildi. Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları belirlenen sivillerin 6'sının işadamı olduğu iddialar arasında.