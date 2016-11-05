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15 terörist öldürüldü

15 terörist öldürüldü
Tunceli'nin İlçesi'nde, 'ya operasyon düzenlendi. Komandoların karada yürüttüğü harekata F-16 ve kobra helikopterleri de havadan destek verdi. Operasyonda 15 kişilik terörist grubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bitlis'in Hizan İlçesi'nde de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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