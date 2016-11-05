15 Temmuz’dan sonra nakil başvurusu arttı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Özlenen Özkan, önemli bilgiler verdi. Özkan, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan patlamaların ardından çok sayıda asker, polis ve sivil hastanın, kol ve bacak nakli için hastaneye başvurduğunu söyledi ve ekledi: "Son yaşanan olaylardan sonra çok sayıda kolu ve bacağı kopan hasta başvurusu aldık. Bunları değerlendirip nakil için sıraya alıyoruz."