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Usta etti

Usta gazeteci vefat etti
Türk basın tarihinin simge isimlerinden Mete Akyol (81), dün yaşama veda etti. Akyol, 1959 yılında mesleğe ilk adımını atmıştı. 1935 yılında Ordu'da dünyaya gelen . Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. liğe, üniversite son sınıfta okuduğu 1959 yılında başladı. Milliyet, Öncü, Hürriyet, Dünya, Günaydın ve Sabah gazetelerinde, muhabir röportaj yazarı, köşe yazarı ve genel yönetmen görevlerinde bulundu. Türkiye'de TV yayıncılığın başladığı 1968 yılından itibaren, çeşitli dönemlerde TRT'de, kuruluş dönemlerinde de NTV ve TV8 televizyonlarında görev aldı.

ZEYNEL YAMAN
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