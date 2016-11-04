  1. “Muhammed Resulullah” filmiyle ilgili dikkat çeken açıklama
  2. Kazak Kral'a ortak kurşun

Ümiti yaşattı

Gaziantep’te yaşayan Ümit Ayaz 1 yaşındayken evlatlık verildi. Böbrek hastası olunca ailesi 26 yıl sonra gerçeği söyledi. Öz baba “Oğlumu tekrar kaybetmeye dayanamam” diyerek bir böbreğini bağışladı

Ümiti yaşattı
Ordu'da 48 yaşındaki , maddi ve ailevi sorunları nedeniyle oğlu Ümit Ayaz'ı 1 yaşına gelmeden Giresun Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdi. Evlat edinen ailesi de 26 yıl sonra gerçeği açıklayınca, Ümit gerçek ailesini bulmak için Gaziantep'ten Ordu'ya gitti. Ümit Ayaz, yıllar sonra gerçek annesi, babası ve kardeşleriyle tanışıp hasret giderdi. Ayaz'ın 4 yıldan bu yana böbrek hastalığı ile mücadele ettiğini öğrenen Kerim Keskin, 26 yıl sonra kavuştuğu oğlunu kaybetmeyi göze alamayacağı düşüncesiyle bir böbreğini bağışlamaya karar verdi. Ümit, 8 gün önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda babasının böbreğiyle sağlığına kavuştu. Evlatlık verildiğini ilk öğrendiğinde yaşadığı duyguların anlatılamayacağını söyleyen Ümit Ayaz, şöyle konuştu: "Ailem yıllarca bu gerçeği bana söylemek istemiş. Askerden sonra söylemeye karar vermişler. Askerden sonra da yaşadığım hastalık telaşı nedeniyle ertelemişler. 5 ay önce kalp krizi geçirince söylemeye karar vermişler. İlk duyduğumda şaşkınlık vardı. İster istemez içinizde bir burukluk oluyor. Beni büyüten aileyi çok seviyorum." Ümit'i evlatlık edinen Dursun Ayaz yıllarca çocuk hasreti çektiklerini belirterek, "Yıllarca bekledik, büyük çocuk vermek istediler. Ancak ben büyütmek istedim. Bir süre sonra Giresun'dan bilgi geldi. Eşimle Giresun'a gittik. Bize iki çocuk gösterdiler. 'Ben bu çocuğa ısındım' dedim. Müdür bey beni gösterip 'Oğlum Cafer (eski adı) bak baban geldi' dedi. Çok duygulandık, eşimle birlikte ağladık. Ümit'i aldıktan 1.5 yıl sonra kızmız Dilek dünyaya geldi" diye konuştu.

10 KARDEŞİ OLDU
Öz anne ve babasının birbiriyle anlaşamayınca boşandığını söyleyen Ümit Ayaz, "Babam şu an başka biriyle evli. Öz annem de evlenmiş. İkisi de 'nun farklı ilçelerinde yaşıyor. Öz annem de sağolsun, böbreğini vermek için ısrar etti. Şu an iki ailemle de görüşüyorum. Babadan 5, annemden 4 kardeşim var. Bir de Gaziantep'teki ailemden kız kardeşim var" diye konuştu.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar