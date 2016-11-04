Ümiti yaşattı

Gaziantep’te yaşayan Ümit Ayaz 1 yaşındayken evlatlık verildi. Böbrek hastası olunca ailesi 26 yıl sonra gerçeği söyledi. Öz baba Kerim Keskin “Oğlumu tekrar kaybetmeye dayanamam” diyerek bir böbreğini bağışladı
Ordu'da 48 yaşındaki Kerim Keskin, maddi ve ailevi sorunları nedeniyle oğlu Ümit Ayaz'ı 1 yaşına gelmeden Giresun Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdi. Evlat edinen aileside 26 yıl sonragerçeği açıklayınca,Ümit gerçekailesini bulmakiçin Gaziantep'tenOrdu'ya gitti. Ümit Ayaz, yıllar sonra gerçek annesi, babası ve kardeşleriyle tanışıp hasret giderdi. Ayaz'ın 4 yıldan bu yana böbrek hastalığı ile mücadele ettiğini öğrenen Kerim Keskin, 26 yıl sonra kavuştuğu oğlunu kaybetmeyi göze alamayacağı düşüncesiyle bir böbreğini bağışlamaya karar verdi. Ümit, 8 gün önce AkdenizÜniversitesi Hastanesi'ndegerçekleştirilen operasyondababasının böbreğiyle sağlığınakavuştu. Evlatlık verildiğini ilk öğrendiğinde yaşadığı duyguların anlatılamayacağını söyleyen Ümit Ayaz, şöyle konuştu: "Ailem yıllarca bu gerçeği bana söylemek istemiş. Askerdensonra söylemeyekarar vermişler.Askerden sonra dayaşadığım hastalıktelaşı nedeniyle ertelemişler.5 ay öncekalp krizi geçirincesöylemeye kararvermişler. İlk duyduğumdaşaşkınlıkvardı. İster istemeziçinizde bir buruklukoluyor. Benibüyüten aileyi çokseviyorum." Ümit'i evlatlık edinen Dursun Ayaz yıllarca çocuk hasreti çektiklerini belirterek, "Yıllarca bekledik, büyük çocuk vermek istediler. Ancak ben büyütmek istedim. Bir süre sonra Giresun'dan bilgi geldi. Eşimle Giresun'a gittik. Bize iki çocuk gösterdiler. 'Ben bu çocuğa ısındım' dedim. Müdür bey beni gösterip 'Oğlum Cafer (eski adı) bak baban geldi' dedi. Çok duygulandık, eşimle birlikte ağladık. Ümit'i aldıktan 1.5 yıl sonra kızmız Dilek dünyaya geldi" diye konuştu.
10 KARDEŞİ OLDU Öz anne ve babasının birbiriyle anlaşamayınca boşandığını söyleyen Ümit Ayaz, "Babam şu an başka biriyle evli. Öz annem de evlenmiş. İkisi de Ordu'nun farklı ilçelerinde yaşıyor. Öz annem de sağolsun, böbreğini vermek için ısrar etti. Şu an iki ailemle de görüşüyorum. Babadan 5, annemden 4 kardeşim var. Bir de Gaziantep'teki ailemden kız kardeşim var" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.