"Türkiye ayağa kalkarsa, bütün coğrafyanın beli doğrulur"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ifade vermeye gitmeyen HDP'lilere yönelik operasyona ilişkin, "Bunlar şimdi mahkemeye çıkarıldılar, devam etmekte olan hukuki bir süreç var. Biz de medyadan takip ediyoruz, bu arkadaşların bir kısmı tutuklanıyor bir kısmı serbest bırakılıyor. Mahkemenin sonuçlarını görmek lazım." dedi.

Kurtulmuş, Maltepe Sahili Etkinlik Alanında düzenlenen "Ordu Günleri"nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gözaltına alınan HDP'li milletvekillerine ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, değerlendirme yapma noktasında olmadıklarını ve devam eden bir hukuki süreç bulunduğunu söyledi.

"MAALESEF HDP'Lİ ARKADAŞLAR ÇAĞRILARA UYMADI"

Numan Kurtulmuş, dosyaları olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili Parlamentoda bir Anayasa değişikliği yapıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu Anayasa değişikliğinden sonra CHP, MHP, HDP ve AK Parti'den çok sayıda milletvekiliyle ilgili savcılıklar gelip ifade vermeleri yönünde çağrıda bulundu. HDP'li milletvekillerinin dışındaki mesela MHP ve CHP'nin genel başkanları ve AK Parti milletvekilleri dahil olmak üzere diğer milletvekilleri geldiler, dosyalarıyla ilgili savcılıklarda ifadelerini verdiler ve çağrılara uydular. Maalesef HDP'li arkadaşlar, bu çağrılara uymadıkları için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ifadeleri verilmek üzere gözaltına alınmalarıyla ilgili kararlar çıkartıldı."

Dün gece itibariyle gözaltıların uygulandığını anımsatan Kurtulmuş, "Bunlar şimdi mahkemeye çıkarıldılar, devam etmekte olan hukuki bir süreç var. Biz de medyadan takip ediyoruz, bu arkadaşların bir kısmı tutuklanıyor bir kısmı serbest bırakılıyor. Mahkemenin sonuçlarını görmek lazım. Tek tek her biriyle ilgili başka başka dosyalar var. Bu dosyalara göre savcılar taleplerde bulunuyorlar ve ilgili yargıç arkadaşlar da kararlarını veriyor. Böylece Anayasa değişikliği ile başlamış süreç devam ediyor. Belki de bu son gözaltılarla bu süreç de kapanmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK TEHDİT OLMAKTAN ÇIKARILDI"

PKK'ya karşı 1 yıldır yoğun mücadele yürütüldüğünü ve PKK'nın Türkiye için bir tehdit olmaktan çıkarıldığını vurgulayan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siyasi alanda PKK'nın gölgesinde bulunan siyasi partiye sürekli şu çağrılarda bulunduk, 'Bakın milletin oyunu aldınız, 5-6 milyon oy almış bir siyasi parti Türkiye demokrasisi için bir imkandır. Bu imkanı doğru kullanın. Size oy veren vatandaşların hakkını, hukukunu korumak için mücadele edin.' Ama maalesef ısrarla bu çağrılarımıza rağmen 'Terör örgütünün gölgesinde siyaset yapılmaz' uyarılarımıza rağmen, bu uyarılarımıza bunların birçoğu kulak asmadı. Maalesef kendileri Parlamentoda ya da belediyelerde halkın oyuyla seçilmiş olmalarına rağmen terör örgütünün gölgesinden bir türlü kurtulamadılar, çıkamadılar. Adama sormazlar mı 'Daha ne istiyorsun?' Bu millet sana 'Şehirlerimi güzelleştir, bana hizmet getir, çevremi güzelleştir, şehirlerdeki imkanları artır' diye oy vermiş, belediye başkanı olarak seçmiş, göndermiş. Allah aşkına sizin vazifeniz kamyonlarınızla, iş makinalarınızla terör örgütüne yardım edip o çukurları kazmak, oralara taşınacak bombaları taşımak mıdır? Şimdi vatandaşlar soruyor, bu partiye, bu belediye başkanlarına, bu milletvekillerine oy vermiş olan Kürt kardeşlerimiz soruyor. 'Sokağa çıkın' diye gösteri çağrıları yapılıyor, kimse bunlara kulak asmıyor, Önce kendilere oy veren seçmenin hakkını, hukukunu koruyamadılar, millet şimdi onları desteksiz, yalnız bıraktı. Bu alandaki mücadelemiz de devam edecektir. Türkiye'ye zarar veren bütün terör örgütleri artık Türkiye'ye zarar veremez hale getirilecek, diz çöktürülecek ve onlardan da hesap sorulacaktır."

"SURİYE VE IRAK'TAKİ GELİŞMELER TÜRKİYE'Yİ BİRİNCİ DERECEDEN İLGİLENDİRİYOR"

Daha sonra Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Ordu Günleri'nde katılımcılara hitap eden Kurtulmuş, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

Suriye ve Irak'taki gelişmelerin Türkiye'yi birinci dereceden ilgilendirdiğine işaret eden Kurtulmuş, "Neden Türkiye Musul'la, Cerablus'la ilgileniyor?" denildiğini aktararak, "Kusura bakmasınlar, biz on binlerce kilometre öteden gelip, bu bölgede işgal amacıyla bulunan bir ülke değiliz. Halep'in her sokağındaki kardeşimiz bizi derinden etkiler. Musul'un her sokağını bilir, her semtindeki kardeşimizi kendi kardeşimiz olarak kabul ederiz. Bu ülkelerde, bu şehirlerde ortaya çıkacak bütün gelişmeleri yakınen takip ederiz. Bir asır önceki hesabın ikinci perdesi yeniden oynanıyor. Yapmak istedikleri şey bu coğrafyayı yeniden darmadağın etmek, sınırlarını böldükleri halkın zihinlerini ve gönüllerini bölmektir." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin bu coğrafyada mezhep ya da etnik çatışmalar üzerinden yeni kavgaların ortaya çıkmasına mani olmaya çalıştığını vurgulayarak, "Bırakın, Musul Musulluların olsun, Halep Haleplilerin olsun. 'Musul halkını DEAŞ'tan kurtaracağız' diye oraya başka örgütleri getirip yerleştirmeyin, oranın etnik ve mezhebi yapısını bozarak yeni çatışmaların kapısını açmayın." dedi.

"TÜRKİYE AYAĞA KALKARSA, BÜTÜN COĞRAFYANIN BELİ DOĞRULUR"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'yi, "Bu coğrafyanın amiral gemisi" şeklinde tanımlayarak, katılımcılara şöyle seslendi:

"Türkiye ayağa kalkarsa, bütün coğrafyanın beli doğrulur, herkes ayağa kalkmaya başlar, herkes huzur içerisinde, güçlü ülkelerin vatandaşları olurlar. 'Biz bu coğrafyada, bütün Sünnileri, Şiileri, Müslümanları, gayrimüslimleri, yeniden güçlü bir şekilde bir araya getireceğiz, bunların şahsiyetini kazandıracağız' diyorsanız, bunun bir bedeli var. Yüksek dağların dumanı çok olur. İnşallah Türkiye'nin karşılaştığı bütün bu zorluklar güçlü, büyük Türkiye istikametinde yürümemizin bir sonucudur. Bunlardan çekinecek miyiz, ürkecek miyiz? Asla. Mücadelemize devam edeceğiz. Bunun yolu kendi birliğimiz ve dirliğimizi korumaktır, Türkiye'nin gerçekten milli menfaatlerine sahip çıkmaktır, vatansever olmaktır, inançlarımıza, medeniyetimize, köklerimize sahip çıkmaktır, yeryüzündeki bütün mazlum milletlerin ızdırabını gönlümüzde hissetmektir. Bu topraklar nice ihanetler gördü, o hainlerin hiçbirisi tarihten geriye kalmadılar, sadece çöp sepetinde kirli sayfalar olarak yerlerini aldılar. Hiç kuşkunuz olmasın bu Feto denilen adam da onun kurduğu örgüt de PKK'sı da DEAŞ'ı da milletimizin geleceğinde asla olmayacak, hatırlanmayacak, kimse bunları anmayacak, anmak dahi istemeyecektir."