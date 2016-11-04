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Tuğba Hezer Öztürk hakkında yakalama kararı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışına çıktığı belirlenen Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı

HDPKKlı o vekil hakkında yakalama kararı

Alınan bilgilere göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Öztürk'ün dokunulmazlığının kaldırıldığı eylemleriyle ilgili "PKK terör örgütü üyesi olmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına karar verdi.

Yapılan araştırma sonucu yurt dışına çıktığını belirlenen Öztürk hakkında, tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara'da 17 Şubat'taki saldırıyı gerçekleştiren teröristin taziyesine giden ve yurt dışında bulunan Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında hazırlanan fezlekede, "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" gibi suçlamalar yer alıyor.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 19:05
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