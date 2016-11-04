  1. Terör destekçisi HDP'li Selma Irmak tutuklandı
  2. Bahçeli'den MHP teşkilatına provokasyon uyarısı

Terör örgütü 'ya darbe üstüne darbe

Dün Tunceli'de askere saldırı hazırlığında bulunan 15 bölücü teröristin hava harekatıyla imha edilmesinden sonra bugün de Şırnak'ta 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKKya darbe üstüne darbe

Valilikten yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince sürdürülen da 6 'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Dün Tunceli'de askere saldırı hazırlığında bulunan 15 bölücü teröristin hava harekatıyla imha edilmesinden sonra Diyarbakır Lice'de devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi, tespit edilen bir adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

4 PKK'LI HAİN DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Valilikten yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 10 olduğu belirtildi.

Operasyonun kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.
Etiketler: ,
  • 04 Kasım 2016, Cuma 18:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar