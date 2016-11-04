Valilikten yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Dün Tunceli'de askere saldırı hazırlığında bulunan 15 bölücü teröristin hava harekatıyla imha edilmesinden sonra Diyarbakır Lice'de devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi, tespit edilen bir adet el yapımı patlayıcı imha edildi.



4 PKK'LI HAİN DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Valilikten yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 10 olduğu belirtildi.

Operasyonun kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.