  1. HDPKK'lı o vekil hakkında yakalama kararı

'nda 3 Türk i yaralandı

harekatıyla ilgili açıklama yapan , DAEŞ'in havan saldırında 1'i ağır 3 in yaralandığını bildirdi.

Fırat Kalkanında 3 Türk askeri yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (), Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonunda terör örgütü DAEŞ'in havan topu saldırısında 1'i ağır 3 in yaralandığını bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde TSK unsurlarının desteğinde ÖSO birliklerince icra edilen Fırat Kalkanı Harekatında, bugün akşam saatlerinde DAEŞ unsurlarınca birliklerimizin bulundukları bölgeye atılan havan topunun şarapnel parçalarından, diğer bir bölgede de atılan roket ve el bombasından dolayı biri ağır olmak üzere kahraman 3 personelimiz yaralanmıştır. lar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 19:19
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