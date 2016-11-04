Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı operasyonunda terör örgütü DAEŞ'in havan topu saldırısında 1'i ağır 3 askerin yaralandığını bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde TSK unsurlarının desteğinde ÖSO birliklerince icra edilen Fırat Kalkanı Harekatında, bugün akşam saatlerinde DAEŞ unsurlarınca birliklerimizin bulundukları bölgeye atılan havan topunun şarapnel parçalarından, diğer bir bölgede de atılan roket ve el bombasından dolayı biri ağır olmak üzere kahraman 3 personelimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.