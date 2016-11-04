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Sınıra ikinci sevkiyat başladı

Sınıra kapsamında görevlendirilen 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerine ait unsurlar, gece saatlerinde Çankırı'dan yola çıktı.

Sınıra ikinci sevkiyat başladı
Ankara ve Çankırı'dan, 1 Kasım tarihinde karayolu ile çıkan 17 TIR'dan oluşan tankları taşıyan TIR konvoyu Şırnak'ın Silopi ilçesine ulaştı. 17 TIR'lık konvoyun Silopi'ye ulaşmasının ardından ikinci sevkiyat için hazırlıklar başladı. Çankırı'da bulunan 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığına ait tanklar sabah saatlerinden itibaren trenlere yüklendi. Tren konvoyu askeri personeliyle birlikte yola çıktı. Zırhlı araç konvoyuyla birlikte sınıra gidecek olan askeri personeller de Çankırı Tren Garı'nda yakınları ile vedalaşarak yola çıktılar.

Öte yandan konvoya askeri personel için hazırlanan kumanyalar ve askerlerin ihtiyaçları ve kullanacağı çeşitli materyaller de yüklendi.

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  • 04 Kasım 2016, Cuma 22:11
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