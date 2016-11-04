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Selo ve Figen Kocaeli'ye gönderildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanları ve , 'ne konuldu...

Selo ve Figen Kocaeliye gönderildi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanları ve , uçakla Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde bulunan Cengiz Topel Havaalanı'na getirildi.

Polis ve jandarma ekipleri Demirtaş ve Yüsekdağ'ı sivil araçlarla Kandıra İlçesi'nde bulunan 'ne götürdü. Eş başkanlar, yaklaşık 15 araçlık konvoyla cezaevine götürülürken, yollarda da geniş güvenlik önlemi alındı.

Tutuklanan Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanları Gülten Kışanak ile Fırat Anlı da aynı cezaevine konulmuştu.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 21:57
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Vatan haini bayraksız,milletsiz,vatansız,devletsiz,bozguncu, terörist puştlar.

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evet0
hayır0
cevapla 04.11.2016 23:48
ismail ismail

idam şart...ibreti alem için..

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evet7
hayır0
cevapla 04.11.2016 23:02
adil adil

Bu kadın sırtını nereye dayayacak şimdi? Cevap veriyorum hapishane duvarına.

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evet6
hayır0
cevapla 04.11.2016 22:42
Efsane Efsane

Bu hainler hiç bir şeyden anlamadılar. Yalan dolan çarpıtma bunlarda. Tüm Türkiye hep beraber batıdan başlar doğunun en ucuna topyekûn gider. Terörist ve destek verenleri çıktıkları ine geri sokar. Gebertir yok ederiz. C.baskani, başbakan, akparti, Chp ve MHP nin tüm taraflarıyla birlik ve beraberlikle teröristleri ve destekçisi olanları, bok çukurunda bogariz. Sabrımızı zorlamasinlar. Tüm ülke çıkarma yapar, yok ederiz. 15 temmuz deyeyimimiz var. Unutulmasın. Bu millet dünyayı titretir.

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evet4
hayır0
cevapla 04.11.2016 22:28
tepki tepki

hucreye atin hapis bunlar icin lusk demek

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evet6
hayır0
cevapla 04.11.2016 22:19
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