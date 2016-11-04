Selo ve Figen Kocaeli'ye gönderildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, uçakla Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde bulunan Cengiz Topel Havaalanı'na getirildi.
Polis ve jandarma ekipleri Demirtaş ve Yüsekdağ'ı sivil araçlarla Kandıra İlçesi'nde bulunan Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne götürdü. Eş başkanlar, yaklaşık 15 araçlık konvoyla cezaevine götürülürken, yollarda da geniş güvenlik önlemi alındı.
Tutuklanan Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanları Gülten Kışanak ile Fırat Anlı da aynı cezaevine konulmuştu.
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Vatan haini bayraksız,milletsiz,vatansız,devletsiz,bozguncu, terörist puştlar.
idam şart...ibreti alem için..
Bu kadın sırtını nereye dayayacak şimdi? Cevap veriyorum hapishane duvarına.
Bu hainler hiç bir şeyden anlamadılar. Yalan dolan çarpıtma bunlarda. Tüm Türkiye hep beraber batıdan başlar doğunun en ucuna topyekûn gider. Terörist ve destek verenleri çıktıkları ine geri sokar. Gebertir yok ederiz. C.baskani, başbakan, akparti, Chp ve MHP nin tüm taraflarıyla birlik ve beraberlikle teröristleri ve destekçisi olanları, bok çukurunda bogariz. Sabrımızı zorlamasinlar. Tüm ülke çıkarma yapar, yok ederiz. 15 temmuz deyeyimimiz var. Unutulmasın. Bu millet dünyayı titretir.
hucreye atin hapis bunlar icin lusk demek
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