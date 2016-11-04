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ve ’nün yeni hedefi lar

-, Türk larını hedef aldı. Yurtdışındaki Türkler’in birikimlerini kara propagandayla Avrupa’ya çekmeye çalışan örgüt üyeleri “Paranıza el konulacak” yalanına sarıldı

PKK ve FETÖ’nün yeni hedefi bankalar
- ortaklığı, Türkiye'ye yönelik ahlaksız bir algı operasyonu başlattı. Özellikle Almanya, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde zemin bulmaya çalışan operasyonlarda, Türk cılık sistemi hedef alınıyor. Kirli propagandayla bu ülkelerde yaşayan gurbetçilerin birikimleri ve Türkiye'nin geleceğine olan inançları zedelenmeye çalışılıyor. İstihbarat kaynakları, FETÖ'nün finans kaynağı olarak faaliyetlerine yurtdışında devam eden TUSKON EU'nun 'boot' (sahte) hesaplarla gurbetçileri etkilemeye çalıştığını belirledi. Sosyal medya hesaplarından Türkiye ile ilgili uydurmaca senaryolar üreten örgüt militanları, gurbetçileri etkilemeye çalışıyor. Bu hesaplarla birlikte TUSKON EU da boş durmuyor. Çifte propaganda yapan örgüt, "Türkiye'de büyük bir savaş çıkacak, uluslararası güçler de bu savaşa dahil olacak. Bütün hesaplarınız, özellikle de devlet bankalarındaki birikimleriniz dondurulacak. Bir an önce paranızı çekin ve Alman bankalarına yatırın" yalanlarını gurbetçilere ulaştırıyor. Güneydoğu'da yaşanan terör olaylarını bahane eden PKK lobisi de benzer bir gündemle yurtdışında algı operasyonlarına başladı. "Türk bankalarında hiç kimsenin parası güvende değil, her an paranıza el konulabilir" diyen terör örgütü PKK'nın yurtdışı yapılanması, Alman ve Fransız medyasına basın bültenleri de dahi göndermeye başladı.

ŞUBE MÜDÜRLERİNİ ARIYORLAR
SABAH'ın edindiği bilgiye göre, kara propagandanın etkisinde kalan bazı gurbetçiler Türkiye'de çalıştıkları finans kurumlarını arayarak şube müdürlerinden bilgi almaya çalışıyor. Üst düzey bir banka yöneticisi benzer telefonların artması üzerine banka genelinde bir inceleme yaptıklarını ifade etti.

BDDK İNCELEME BAŞLATTI
Edinilen bilgiye göre, Türk bankalarının yurtdışı imajını korumak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da teyakkuzda. Her türlü istihbaratı değerlendiren kurum, bu konuda da inceleme başlatmış durumda.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 01:15
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