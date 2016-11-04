Obama'nın ısrarına Erdoğan rest çekti

ABD'de günlük yayınlanan Washington Post, ABD Başkanı Barack Obama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son telefon görüşmesine ilişkin detayları yayınladı.



Terör örgütü YPG'nin ağırlıkta olduğu PYD operasyonun Rakka'nın kuşatılmasını içeren ilk aşamasında kullanılması yönünde nihai karar alındı. ABD bölgede Kürtleri kontrol etmeye çalışacağını taahhüt ederken, Ankara'ya da Türkiye'nin koalisyon güçlerinin desteklediği operasyona katılması gerektiği ya da dışarıda kalacağı mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen hafta içerisinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Obama ile görüşmesinde, "PYD-YPG gibi örgütlere ihtiyacımız yok. 'Gelin sizlerle beraber Rakka'dan DEAŞ'ı atalım' dedik" diye konuşmuştu. Erdoğan bugün yaptığı açıklamada da, Rakka operasyonuna ilişkin olarak Türkiye'nin karşısına PYD ve YPG'nin yerleştirilmek istendiğini belirterek, "Türkiye'nin karşısında yeni bir terör devleti oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin böyle bir devlete izni olmayacaktır" dedi.

YPG'YE SİLAH SEVKİYATI YOK

ABD'li üst düzey yetkilinin ABD Savunma Bakanlığı'nın YPG'ye doğrudan silah sevkıyatı yapılması yönündeki tartışmalı talebini en azından geçici olarak, geri çektiğini bildirdi. Habere göre, yetkililer, bu talebin geri çekilmesinde Türkiye ile YPG konusunda yaşanan uzlaşmazlığın etkili olduğunu vurguladı.

PYD, MÜNBİÇ'TEN ÇIKARILIYOR

Türkiye ile ABD terör örgütü PYD'nin Münbiç'ten çıkarılması için uzlaştığı iddia edildi. Türkiye ile ABD Münbiç konusunda mutabakata vardığı ve iki ülkenin kuracağı ortak görev gücü denetiminde terör örgütü PYD'nin Münbiç'ten çıkartılacağı ifade edildi.

ANKARA'NIN ROLÜ ÖNEMLİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısı düzenledi Kirby, basın mensuplarının bir sorusu üzerine, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'nin DEAŞ karşısında önemli bir rolü olduğuna değinen Kirby, "Türkiye ile olan iş birliğinin devam edeceğine dair beklentilerimiz var" ifadesini kullandı.

ÖNCE KUŞATMA SONRA ÇEMBER

Rakka'nın etrafındaki yerleşim birimleriyle birlikte nüfusunun 250 ile 500 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. ABD önderliğindeki koalisyon güçleri Rakka'ya yönelik hava operasyonları düzenlerken, kara harekatının da birkaç hafta içerisinde başlaması planlanıyor.