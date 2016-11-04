Metroseksüel!

İstanbul Avcılar'da metrobüs yoluna çıplak olarak çıkan bir vatandaş herkesi şoke etti. Yoldaki ikimetrobüs son anda durdu.Aracın altına yatan adamezilmekten kıl payı kurtuldu.Kameralara yansıyangörüntülerde, metrobüsünteninen vatandaşlar çıplakadama tepki gösterdi. Hattaiçlerinden biri tekme attı.Yolcular da şaşkınlık içindeyaşananları izledi. Üzerinegüçlükle ceket giydirilençılgın vatandaş polis tarafındangözaltına alındı. Olay anını görüntüleyen bir vatandaş "Ya uyuşturucu kullanmıştı ya da akıl hastasaydı. Bir anda kıyafetlerini çıkarıp bağırarak yola atladı. Şoför dikkatli olmasa metrobüsün altında ezilecekti" diye konuştu. Her gün binlerce kişiyi taşıyan metrobüs yolcuları da "Sonunda bunu da gördük diyerek" espri yaptı.
♦ Kim bilir ne derdi var.
♦ İç sesim olmuş resmen. Metrobüste çıldırasım geliyor bazen...
♦ Yine biri tekmesini sallamış...
♦ Adam ezilecekti. Hepimiz gerçekten şok olduk...
♦ Metrobüste şemsiyeden sonra çıplak adam paniği...
♦ Yer bulamadı herhalde...
♦ Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya kadar ayakta kalınca ben de deliriyorum...
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