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Metroseksüel!

adam yoluna atladı. Şaşkın bakışlar arasında aracın altına girdi. Öfkeli yolculardan tekme tokat dayak yedi...

Metroseksüel!
İstanbul 'da yoluna olarak çıkan bir herkesi şoke etti. Yoldaki iki metrobüs son anda durdu. Aracın altına yatan adam ezilmekten kıl payı kurtuldu. Kameralara yansıyan görüntülerde, metrobüsünten inen vatandaşlar çıplak adama tepki gösterdi. Hatta içlerinden biri tekme attı. Yolcular da şaşkınlık içinde yaşananları izledi. Üzerine güçlükle ceket giydirilen çılgın vatandaş polis tarafından gözaltına alındı. Olay anını görüntüleyen bir vatandaş "Ya uyuşturucu kullanmıştı ya da akıl hastasaydı. Bir anda kıyafetlerini çıkarıp bağırarak yola atladı. Şoför dikkatli olmasa metrobüsün altında ezilecekti" diye konuştu. Her gün binlerce kişiyi taşıyan metrobüs yolcuları da "Sonunda bunu da gördük diyerek" espri yaptı.

Kim bilir ne derdi var.
♦ İç sesim olmuş resmen. Metrobüste çıldırasım geliyor bazen...
♦ Yine biri tekmesini sallamış...
♦ Adam ezilecekti. Hepimiz gerçekten şok olduk...
♦ Metrobüste şemsiyeden sonra çıplak adam paniği...
♦ Yer bulamadı herhalde...
♦ Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya kadar ayakta kalınca ben de deliriyorum...
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