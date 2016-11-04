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Mavi listedeki terörist öldürüldü

Tunceli'de 'ya yapılan hava unda öldürülen 15 teröristin arasında mavi listede yer alan İsa Ferhat kod adlı "" olduğu tespit edildi.

Mavi listedeki terörist öldürüldü

Teröristlere yönelik dün düzenlenen hava harekatında öldürülen 15 teröristten birinin, 'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu ve terörden arananlar mavi listesinde de yer alan İsa Ferhat kod adlı "" olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit Bölgesi'nde, dün, İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı sırasında öldürülen 15 teröristten birinin, PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu ve terörden arananlar mavi listesinde yer alan İsa Ferhat kod adlı "İsa Teres" olduğu bildirildi.

Iğdır aralık nüfusuna kayıtlı Teres'in, 43 yaşında olduğu ve 1993'te örgüte katıldığı belirtilen açıklamada, Tunceli kırsalında gerçekleştirilen ların devam ettiği kaydedildi.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 17:54
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