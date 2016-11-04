Lahmacun şimdi yandı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Diyarbakır seferini yapan uçakta bomba paniği yaşandı. İhbar üzerine polis içinde 84 yolcusuylakalkış için bekleyen uçağı durdurdu. Yolcularindirildi uçak da arama yapılmak üzereemniyetli bir bölgeye çekildi. Ancak şüphelibir duruma rastlanmadı. Yolcular aramanın ardından başka bir uçakla Diyarbakır'a uçtu. Polis yaptığı araştırmada ihbarı yapan kişinin uçağa geç kalan bir yolcu olduğunu tespit etti. Diyarbakır'da lahmacun fırınında çalışan M.S.G adlı sahte ihbarcı gözaltına alındı. THY'nin şirketi zarara uğratan M.S.G'ye dava açacağı öğrenildi.
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