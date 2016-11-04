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Lahmacun şimdi yandı

Lahmacun şimdi yandı
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Diyarbakır seferini yapan uçakta bomba paniği yaşandı. İhbar üzerine polis içinde 84 yolcusuyla kalkış için bekleyen uçağı durdurdu. Yolcular indirildi uçak da arama yapılmak üzere emniyetli bir bölgeye çekildi. Ancak şüpheli bir duruma rastlanmadı. Yolcular aramanın ardından başka bir uçakla Diyarbakır'a uçtu. Polis yaptığı araştırmada ı yapan kişinin uçağa geç kalan bir yolcu olduğunu tespit etti. Diyarbakır'da lahmacun fırınında çalışan M.S.G adlı ihbarcı gözaltına alındı. THY'nin şirketi zarara uğratan M.S.G'ye dava açacağı öğrenildi.
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