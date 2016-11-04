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Kına dönüşü kör

Arkadaşının nden dönen elektrik teknisyeni , direksiyon başında maganda uyla vuruldu. Genç, ağır yaralandı

Kına dönüşü kör kurşun
İstanbul 'de önceki gün babasıyla birlikte seyir halinde bulunan ve yakın bir arkadaşının nden dönen Mert Arabalı'nın (22) aracına bir isabet etti. Direksiyondaki genç, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Elektrik şirketi sahibi olan ve bir iş görüşmesi için Dubai'ye gitmeye hazırlanan Arabalı yaşanan şokun ardından hemen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri ise kim tarafından ateşlendiği meçhul olan kurşunun nereden geldiğini araştırmaya başladı. Olay Yeri İnceleme Polisleri'nin 'Lazerli Yön Tayini' sistemi ile maganda kurşununun yönü belirlenecek ve kamera kayıtlarından iz sürülecek. Yakınları ve çevresince çok sevilen Arabalı'nın ailesi ile sevenleri kurşunu sıkan kişinin bulunmasını istedi.

EMİR SOMER
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