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Kılıçdaroğlu'ndan teröre destek!

Terör örgütü PKK'nın alçakça saldırılarına sesini çıkarmayan , PKK'nın propagandasını yapan Selahattin 'a sahip çıktı. Demirtaş'ın eşini telefonla arayan Kılıçdaroğlu, "Karanlık günler en kısa sürede geride kalacak" dedi.

Kılıçdaroğlundan teröre destek!

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Diyarbakır'da tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı ve Hakkari Milletvekili 'ın eşi Başak Demirtaş'ı telefonla aradığı bildirildi.

Açıklamada, Demirtaş ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu'nun, Demirtaş'a, karanlık günlerin en kısa sürede geride kalacağına duyduğu inancı ifade ettiği kaydedildi.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 21:15
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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berk berk

ivedi bu adamı da tutuklayın, fetö ve pkk destekçileri meclisi hak etmiyor, belki de üst akıl bu adamdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 04.11.2016 23:42
adil adil

Teröre ve teröriste hak ettiği cezayı vermek vatan sevgisindendir. ya savunanlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 04.11.2016 22:44
Salih Salih

Sira sizede gelecek ey kalles CHP ..

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 04.11.2016 22:40
Tolga Tolga

KK karanlik gunler senin def olup Turkiyeden gitmenle sona erecek, vatan haini KK

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 04.11.2016 22:24
fazlı fazlı

Kılıçdaroğluna veya CHP ye oy verenler bu ülkede ki pkk teröründen sorumludur. Kime ve neye oy verdiklerinin farkında iseler vatana ihanet ediyorlar yok eğer farkında değilseler yaşananlara bakarak uyanmalıdırlar. Yoksa bu ülke batarsa onlarda kaybeder. Sadece diğer insanlar kaybetmez.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 04.11.2016 21:41
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