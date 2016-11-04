Kılıçdaroğlu'ndan teröre destek!

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Diyarbakır'da tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı ve Hakkari Milletvekili Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı telefonla aradığı bildirildi.
Açıklamada, Demirtaş ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu'nun, Demirtaş'a, karanlık günlerin en kısa sürede geride kalacağına duyduğu inancı ifade ettiği kaydedildi.
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ivedi bu adamı da tutuklayın, fetö ve pkk destekçileri meclisi hak etmiyor, belki de üst akıl bu adamdır.
Teröre ve teröriste hak ettiği cezayı vermek vatan sevgisindendir. ya savunanlar
Sira sizede gelecek ey kalles CHP ..
KK karanlik gunler senin def olup Turkiyeden gitmenle sona erecek, vatan haini KK
Kılıçdaroğluna veya CHP ye oy verenler bu ülkede ki pkk teröründen sorumludur. Kime ve neye oy verdiklerinin farkında iseler vatana ihanet ediyorlar yok eğer farkında değilseler yaşananlara bakarak uyanmalıdırlar. Yoksa bu ülke batarsa onlarda kaybeder. Sadece diğer insanlar kaybetmez.
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