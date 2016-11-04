Kazak Kral'a ortak kurşun

5 YIL 'FAİLİ MEÇHUL' KALDI
Kavuncu, dönemin Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın yanı sıra bazı savcılar ile de görüşmeler yaptı. Ancak olay tam 5 yıl 'faili meçhul' kaldı. Hiçbir sanık ve azmettiricinin izine rastlanamadı. MOBESE kaydı, telefon görüşmesi gibi deliller toplanamadı. Dosya, rafa kaldırıldı. Takvim yaprakları 2013'ü gösterdiğinde şok bir gelişme yaşandı. Rize Cezaevi'nde yatan uyuşturucu bağımlısı Ali Başaran, savcıya mektup yazdı. Sır saldırıyı kendisinin yaptığını ama azmettiricilerle temas kuran dayısı Rıfkı Kamburoğlu'nun parasını vermediğini anlattı. Dosya yeniden açıldı. Polis, Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Kamburoğlu'nu Sarp Sınır Kapısı'nda tam 1 yıl bekledi. Batum'dan geldiği anda da yakaladı. Soruşturmanın arkası çorap söküğü gibi geldi. Her şeyi inkar eden dayı Kamburoğlu ile birlikte arkadaşı Recai Turna, Allahverdi Ölmez ve Pilge'nin küçük ortağı Müjdat Güler yakalandı. Telefon trafiği çözüldü, sanıklar itiraflara başladı. Dava açıldı. "Şirketi ele geçirmek amacıyla saldırıyı azmettirdiği" iddia edilen Müjdat Güler, önce tahliye edildi sonra yurt dışı çıkış yasağı konuldu, diğer sanıkların ise tutukluluk hali devam etti.
FETÖ'CÜLER Mİ KARARTTI!
Türk iş adamı Zeki Pilge'ye yönelik saldırının yıllarca karanlıkta kalmasının perde arkasında terör örgütü FETÖ'nün bulunduğu iddiası ortaya atıldı. Bir dönem siyasetle uğraşan İsmail Kavuncu'nun, kayınbiraderi Muammer Çalışkan tutuklu, bacanağı Haydar Özgören'in ise Adana'da FETÖ'den tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı. Pilge'nin küçük ortağı olan ve azmettirici olarak yargılanan Müjdat Güler'in de FETÖ ile yakın ilişkiler içinde olduğu anlaşıldı. Halen tutuklu bulunan Kazakistan'daki FETÖ okullarının imamı Ali Tokul'un, Güler'i defalarca hapiste ziyaret ettiği anlaşıldı.
3 MİLYON LİRALIK ŞOK İDDİA
Ümraniye'deki saldırının sır olarak kaldığı yıllarda İstanbul'da görev yapan Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın Florya'da ev alması dikkatlerden kaçmadı. Yapılan araştırmada, 3 milyon liralık lüks villayı İsmail Kavuncu'nun babası Selahattin Kavuncu'nun sattığı öne sürüldü. FETÖ'den tutuklanarak hapse atılan eski Emniyet Müdürü Çapkın'ın bu alışverişi de kafaları karıştırdı.
MEVLÜT YÜKSEL
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