Kan parası!

Trafik kazasına karışan kamyon sürücüsünün talepleri herkesi şoke etti. Ölümdendönen yaşlı adam, canındanvazgeçti. Cep telefonunun veparalarının bulunmasını istedi. Korkun kaza önceki gün Kocaeli Kartepe'de yaşandı. Muharrem D.'nin kullandığı kamyon, önünde seyir halinde olan TIR'a arkadançarptı. Araç hurda yığınına döndü. İki araç arasında sıkışan kamyon sürücüsü ise yaralandı. durumu iyi! Kazayı görenler sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kanlar içinde kalan Muharrem D.'yikurtarmak için uzun süreçaba gösterdi. Yaralı sürücü kendisine adını soran polise "Paramı ve telefonumu bulun"cevabını verdi. Ambulansa alınan Muharrem D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardındanhastaneye kaldırılarak tedavialtına alındı. Sağlık durumununise iyi olduğu öğrenildi.
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