  1. Kına dönüşü kör kurşun
  2. İthal sapık!

Kan parası!

Kamyon, TIR’a arkadan çarptı. Ortalık savaş alanına döndü. Kanlar içinde kalan sürücü, ekiplere “Paramı ve telefonumu bulun” dedi

Kan parası!
Trafik kazasına karışan kamyon sürücüsünün talepleri herkesi şoke etti. Ölümden dönen yaşlı adam, canından vazgeçti. Cep telefonunun ve paralarının bulunmasını istedi. Korkun kaza önceki gün Kocaeli Kartepe'de yaşandı. Muharrem D.'nin kullandığı kamyon, önünde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Araç hurda yığınına döndü. İki araç arasında sıkışan kamyon sürücüsü ise yaralandı. durumu iyi! Kazayı görenler sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kanlar içinde kalan Muharrem D.'yi kurtarmak için uzun süre çaba gösterdi. Yaralı sürücü kendisine adını soran polise "Paramı ve telefonumu bulun" cevabını verdi. Ambulansa alınan Muharrem D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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