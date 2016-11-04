İthal sapık!

Ülkesinde yaşanan savaştan kaçan Suriye uyruklu 29 yaşındaki Omar Monda, Mersin'e yerleşti. Burada kendisine yeni bir hayat kurdu. Ancak suça karıştı.Cezaevinin yolunu tuttu. Monda, dün önünde yürüyen E.A.'ya elle sarkıntılık yaptı. Genç kadının çığlık atmasıüzerine çevrede bulunan ikiarkadaş yakaladıkları ithaltacizciyi feci şekilde dövdü. Yere düştükten sonra bir esnaf tarafından içirilen sudan sonra ayağa güçlükle kalkabilen Suriyeli'yi, başka bir genç uçantekme atarak yere serdi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
O anlar ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay yerine çağrılan polis ekibi tarafından yakalanan Suriyeli sapık, gözaltına alındı. E.A.'nın şikayetçi olmasınınardından sevk edildiğiadliyede tutuklandı. Öte yandan yaşanan iç savaştan kaçarak Mersin'e gelen Suriyelivatandaşların sayısının resmirakamlara göre 167 binolarak açıklandı. Olaya tanık olan bir esnaf ise şunları söyledi: "Dükkanda oturuyordum. Çığlık sesi duyunca hemen dışarıya fırladım. Biradamı dövdüklerinigördüm. Sonra olayıntaciz olduğunuanladım. Kadın da çok korkumuştu. Sapığı gençlerin elinden zor aldık. Daha sonrapolis geldi. Olayamüdahale etti"
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