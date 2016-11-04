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İthal !

pık! çevredekiler elinden zor aldı! Suriyeli , yolda yürüyen kadına elle sarkıntılık yaptı. Olayı fark eden Türk genci, sapığı uçan tekmeyle yere serdi

İthal sapık!
Ülkesinde yaşanan savaştan kaçan Suriye uyruklu 29 yaşındaki Omar Monda, 'e yerleşti. Burada kendisine yeni bir hayat kurdu. Ancak suça karıştı. Cezaevinin yolunu tuttu. Monda, dün önünde yürüyen E.A.'ya elle sarkıntılık yaptı. Genç kadının çığlık atması üzerine çevrede bulunan iki arkadaş yakaladıkları ithal tacizciyi feci şekilde dövdü. Yere düştükten sonra bir esnaf tarafından içirilen sudan sonra ayağa güçlükle kalkabilen Suriyeli'yi, başka bir genç uçan tekme atarak yere serdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
O anlar ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay yerine çağrılan polis ekibi tarafından yakalanan Suriyeli , gözaltına alındı. E.A.'nın şikayetçi olmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan yaşanan iç savaştan kaçarak Mersin'e gelen Suriyeli vatandaşların sayısının resmi rakamlara göre 167 bin olarak açıklandı. Olaya tanık olan bir esnaf ise şunları söyledi: "Dükkanda oturuyordum. Çığlık sesi duyunca hemen dışarıya fırladım. Bir adamı dövdüklerini gördüm. Sonra olayın taciz olduğunu anladım. Kadın da çok korkumuştu. Sapığı gençlerin elinden zor aldık. Daha sonra polis geldi. Olaya müdahale etti"
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