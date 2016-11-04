İsyan, kargaşa yangın ve firar

FETÖ / PDY terör örgütü mensupları özellikle Kasım 2016 ayına dikkat çekerek bu ay içerisinde toplu tahliyelerin olacağı, haksız tutuklamalardan dolayı birçok tazminat kazanacakları yönünde haberleşerek birbirlerine moral vermektedirler. Bu suretle kendi içlerinde birlik ve beraberliği koruma, bu sayede çözülme ve itirafçıları engelleme gayretleri içerisindedirler.
Birbirleriyle açık ve kodlu haberleşme teknikleri geliştirerek jandarma ve cezaevi personeli hakkında bilgi toplama içerisinde oldukları değerlendirilmektedir.
Aramalarda ele geçirilen not kağıtlarında, cezaevleri blok krokileri ve elektrik tesisat krokisinin çizilerek meydana gelebilecek olaylarda kullanılmak üzere birbirleriyle paylaşma gayreti içerisinde oldukları belirlenmiştir.
Özellikle jandarma personelinin hangi kulelerde hangi saatler arasında nöbet tuttukları ve il jandarma komutanlığımızca kurulan hava savunma sistemlerinin yerini tespit etme gayretindedirler.
Sık sık hastaneye çıkma bahanesiyle kendilerini hastaneye sevk ettirerek ring araçlarında ve hastane mahkum koğuşlarında bir araya gelmek suretiyle yüz yüze haberleşme gayreti içerisinde oldukları ve isyan, kargaşa, rehin alma, yangın, firar, firara teşebbüs etme faaliyetleri yönünde planlama yaptıkları değerlendirilmektedir.
FİRAR ŞİFRELERİNİ BİLİRKİŞİ ÇÖZECEK
Tutukluların dışarıdan birbirlerini tanıdıkları ve havalandırmalarda bu yolla kolaylıkla haberleşebildikleri belirtilen raporda; notlarda yer alan şifrelere yer verildi. Çözümü için bilirkişiye göndereceği şifrelerden bazıları şöyle:
Mercedes içinde bir zat
Ejderhanın başı Toros
Hamza, eksikleri ve T.'leri yapın. Ordu, burada
Mavi otağ Ankara (Hamza ve Halit) (Dumanlıtaş)
14'ünde 14'lü Tğm. Üstü çizilme
Bir zat: Sıkıntılar içeridekilerle dışarıdakiler eşitlenince bitecek
Yemek ısmarlama: Doğru yoldasınız
Ömer / sıkıntılı süreç ne zaman / sabır yakında 2-3 kişi / defter kapama
Tunus / Fas
Eş - Efe / Başka biri eşi merak etme. O Efe ile birlikte.
Nezaret - Ağ! Askerler, sadrazam, padişah, çıkış
Aykut - Emir komuta, şehadet, imparator ve hediye alma
C'ye süreçle ilgili suç günah? C'de 1 yok ama kaderde hapisli
Uğur - Sol göğüs parlama. Çok yoğun
Uğur - Şehitler toplanın cenk başlıyor
C - H.A.'yı kandırdılar
Toros- Secde ve kıble yanlış
C - Cok yorgun ve beyaz peştamal
İncir x 2 ve pis havasını temizleyin
Toros- 2 defa korumalık
Ö.F.N - Ölmedim daha yapılacak işler var
İ.Ç - Annesi, hesap sorulacaklar var
Ünal - Ziyaret
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