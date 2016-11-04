Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ve HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım emniyetteki işlemlerin ardından Diyarbakır Adliyesine sevk edildi.

Milletvekili Pir, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yıldırım'ın ise savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Pir'in, "terör örgütü propagandası, silahlı terör örgütüne üye olmak ve suç işlemeye tahrik etmek", Yıldırım'ın ise "terör örgütü propagandası, suçu ve suçluyu övmek" suçlarından haklarında soruşturma açılmıştı.