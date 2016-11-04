  1. Başbakan Yıldırım'dan saldırıya ilişkin açıklama

HDP'li serbest bırakıldı

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen HDP Diyarbakır Milletvekili , denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

HDPli Ziya Pir serbest bırakıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili ve HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım emniyetteki işlemlerin ardından Diyarbakır Adliyesine sevk edildi.

Milletvekili Pir, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yıldırım'ın ise savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Pir'in, "terör örgütü propagandası, silahlı terör örgütüne üye olmak ve suç işlemeye tahrik etmek", Yıldırım'ın ise "terör örgütü propagandası, suçu ve suçluyu övmek" suçlarından haklarında soruşturma açılmıştı.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 12:49
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