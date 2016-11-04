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HDP'li Selma Irmak tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan tutuklandı.

Terör destekçisi HDPli Selma Irmak tutuklandı

Terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Milletvekili Irmak'ın, Hakkari Adliyesinde savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.

Hazırlanan fezlekede, HDP Hakkari Milletvekili Irmak'ın güvenlik güçlerinin operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesini morgdan alarak cenaze törenine katıldığı ve terör örgütünün propagandasını yaptığı belirtilmişti.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 18:13
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