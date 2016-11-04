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  2. HDP'li iki vekil daha tutuklandı

'li Sırrı Süreyya serbest bırakıldı

Gözaltına alınan 'li vekillerle ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. HDP Milletvekili 'in ardından ve Sırrı Süreyya Önder de serbest bırakıldı

HDPli Sırrı Süreyya serbest bırakıldı
Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu 12 HDP'li milletvekili gözaltına alındı. Demirtaş ve Yüksekdağ, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, , Sırrı Süreyya Önder ve serbest bırakıldı

Haklarında gözaltı kararı olan iki vekilin yurt dışında olduğu, bir vekille ilgili işlemlerin de sürdüğü kaydedildi. HDP Milletvekili Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Sırrı Süreyya Önder savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılırken, Grup Başkanvekili İdris Baluken, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve Şırnak Milletvekili Leyla Birlik tutuklandı.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 16:18
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