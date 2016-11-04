Haklarında gözaltı kararı olan iki vekilin yurt dışında olduğu, bir vekille ilgili işlemlerin de sürdüğü kaydedildi. HDP Milletvekili Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Sırrı Süreyya Önder savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılırken, Grup Başkanvekili İdris Baluken, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve Şırnak Milletvekili Leyla Birlik tutuklandı.
HDP'li Sırrı Süreyya serbest bırakıldı
Gözaltına alınan HDP'li vekillerle ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. HDP Milletvekili Ziya Pir'in ardından İmam Taşçıer ve Sırrı Süreyya Önder de serbest bırakıldı
Haklarında gözaltı kararı olan iki vekilin yurt dışında olduğu, bir vekille ilgili işlemlerin de sürdüğü kaydedildi. HDP Milletvekili Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Sırrı Süreyya Önder savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılırken, Grup Başkanvekili İdris Baluken, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve Şırnak Milletvekili Leyla Birlik tutuklandı.
Etiketler: HDP , imam taşçıer , Ziya Pir
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