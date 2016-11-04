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'li Baluken tutuklandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınan Grup Başkanvekili İdris Baluken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HDPli Baluken tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında gece Ankara'da gözaltına alınan Grup Başkanvekili İdris Baluken, getirildiği Bingöl'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Ankara'da polis ekiplerince gece evinde gözaltına alınan ve getirildiği Bingöl'de adliyeye sevk edilen Baluken'in savcılıkça ifadesi alındı.

Daha sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarılan Baluken tutuklandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, "Suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak" ile suçlanıyor.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 14:17
YORUMLAR 11 yorum yapıldı

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yşlmvi yşlmvi

ne güzel haber

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.11.2016 16:59
UzakSes UzakSes

Türkiye dikkat etsin... Almanya Konsolosluklari bunlari gizleyip, kacirmak icin Türklere her ihaneti yapacak alcaklikta olan bir ülkedir. Bunlar Almanya icin sadece Hamam-Böcekleri, gerektiginde bunlari Türkiyeye karsi kullanacaktir. Sarlatan Gülenin Adil`i de alman-ingiliz veya abd-konsoloslugunda gizleniyordur. Terörde bunlar muhakkak beraber calisirlar.

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evet1
hayır0
cevapla 04.11.2016 16:47
berk berk

geriye dönük idam mutlaka çıkarılmalı bu iblisler hapiste rahat durmazlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 04.11.2016 16:32
berk berk

ohhh be içimin yağları eridi. ALLAH devletimizden hükümetimizden razı olsun, senelerdir bu haberleri bekliyordur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.11.2016 16:32
Hamdi Hamdi

Emperyalistler ve uşakları vatanımızı ve milletimizi hiç bir zaman bölemeyecekler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.11.2016 16:23
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