Terör soruşturması kapsamında gece Ankara'da gözaltına alınan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, getirildiği Bingöl'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Ankara'da polis ekiplerince gece evinde gözaltına alınan ve getirildiği Bingöl'de adliyeye sevk edilen Baluken'in savcılıkça ifadesi alındı.
Daha sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarılan Baluken tutuklandı.
HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, "Suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak" ile suçlanıyor.
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ne güzel haber
Türkiye dikkat etsin... Almanya Konsolosluklari bunlari gizleyip, kacirmak icin Türklere her ihaneti yapacak alcaklikta olan bir ülkedir. Bunlar Almanya icin sadece Hamam-Böcekleri, gerektiginde bunlari Türkiyeye karsi kullanacaktir. Sarlatan Gülenin Adil`i de alman-ingiliz veya abd-konsoloslugunda gizleniyordur. Terörde bunlar muhakkak beraber calisirlar.
geriye dönük idam mutlaka çıkarılmalı bu iblisler hapiste rahat durmazlar
ohhh be içimin yağları eridi. ALLAH devletimizden hükümetimizden razı olsun, senelerdir bu haberleri bekliyordur.
Emperyalistler ve uşakları vatanımızı ve milletimizi hiç bir zaman bölemeyecekler.
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